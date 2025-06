Trade do turismo e imprensa já podem se inscrever para o Festuris 2025 (Faltam 147 dias para o 37º Festuris. (Fotos: Rafael Cavalli/Divulgação ) )

Estão abertas as inscrições da 37ª Feira Internacional de Turismo de Gramado – Festuris, para agentes de viagens, guias de turismo, convidado embaixador, imprensa, criadores de conteúdo e assessores de imprensa. Estas inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site do Festuris.

Neste ano, o Festuris acontece de 6 a 9 de novembro, nos pavilhões do Serra Park em Gramado, sob a temática “Reimaginando o Amanhã”. Para formalizar a inscrição o profissional deve clicar em “Faça sua inscrição” e em seguida selecionar sua função correspondente. Vai abrir uma nova aba onde será preciso digitar o CPF e uma senha (se der erro, recupere a senha e continue). Depois preencha os dados e confirme sua inscrição. Por fim, um e-mail será enviado confirmando a inscrição.

“Estamos muito empolgados e entusiasmados anunciando que as inscrições estão abertas. Temos certeza que esta será a melhor de todas as edições. Mais do que um evento, o Festuris é um ponto de encontro de mentes visionárias, onde o futuro do turismo ganha forma através de conexões, conhecimento e inovação. Em um mundo em constante transformação, acreditamos que é no encontro entre os profissionais que construímos um turismo mais humano, sustentável e próspero”, destacou Marta Rossi, CEO do Festuris.

“Estamos ansiosos para rever muitos amigos e prontos para acolher líderes, empreendedores, agentes de viagens, destinos e marcas que movem o nosso setor. Este ano, preparamos uma edição ainda mais impactante, com conteúdos relevantes, experiências imersivas e oportunidades reais de grandes negócios”, acrescentou.

Faltam 147 dias para o 37º Festuris. No ano passado, o evento recebeu mais de 15 mil profissionais do turismo de todo o Brasil e de vários países. 53 destinos internacionais divulgaram seus potenciais em Gramado. Cerca de duas mil e setecentas marcas lotaram os corredores com muita criatividade e interação. E mais de 480 milhões de reais foram gerados em negócios entre os participantes, o que coloca o Festuris como a feira de negócios turísticos mais efetiva das Américas.

