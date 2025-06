Roteiro junino: 5 cidades pelo Brasil onde o São João é levado a sério (As festas de São João, São Pedro e Santo Antônio movimentam intensamente o Brasil. (Foto: Uai Turismo))

O momento mais aguardado do ano por milhões de brasileiros finalmente chegou. Dos milhos estourando na panela aos doces de amendoim, passando pelas canjicas quentinhas e bolos de fubá perfumados, os meses de junho e julho trazem uma das tradições mais amadas do país: os arraiás! As festas de São João, São Pedro e Santo Antônio movimentam intensamente o Brasil. Das quermesses nas praças aos megaeventos que arrastam multidões, essa é uma época em que o país inteiro celebra, dança, saboreia e viaja em busca das festas mais animadas.

Somente no ano passado, segundo dados do Ministério do Turismo e das secretarias estaduais e municipais, mais de 21,6 milhões de pessoas participaram dos festejos juninos pelo país. Em Mossoró (RN), por exemplo, 230 mil pessoas participaram do bloco de abertura “Pingo da Mei Dia”, que deu início às celebrações em 1º de junho de 2024, movimentando cerca de R$ 77 milhões na economia local — um recorde histórico.

Pensando nisso, a FlixBus selecionou os cinco melhores destinos para quem quer viver o São João em grande estilo. Prepare a mala, capriche no look caipira e escolha seu destino:

Mossoró, Rio Grande do Norte

Tradição, cultura e muito forró no coração do Nordeste. Mossoró realiza uma das maiores festas juninas do país. Um dos grandes destaques é o “Pingo da Mei Dia”, um animado arrastão com trios elétricos, xote, xaxado e baião que transforma as ruas em um verdadeiro palco cultural. Um charme à parte são as competições de carroças decoradas — os moradores capricham na criatividade e transformam veículos simples em obras de arte ambulantes.

Esse ano, nomes como Léo Santana, Wesley Safadão, Ana Castela, Luan Santana, Jorge e Mateus, Simone Mendes e Leonardo prometem fazer o chão tremer no São João de Mossoró.

Aracaju, Sergipe

Quadrilhas, tradição e passeio de barco com forró no pôr do sol. Durante o mês de junho, os casarões coloniais de Aracaju ganham vida com decorações típicas e viram palco para quadrilhas juninas. Quem visita a cidade pode curtir concursos de rainha do milho e rei do amendoim, além das tradicionais barraquinhas de comidas e shows de forró.

Mas o grande diferencial é o Barco do Forró: um passeio inesquecível ao entardecer, com trio pé-de-serra tocando ao vivo enquanto o barco navega ao som de Luiz Gonzaga.

João Pessoa, Paraíba

Forró à beira-mar e o maior São João do mundo logo ali. João Pessoa entra no clima das festas juninas com uma programação espalhada por toda a cidade. O Parque da Lagoa vira ponto de encontro para shows com artistas como Eliane, Jorge de Altinho, Zé Cantor e Magníficos. O Centro Histórico pulsa com apresentações culturais, enquanto o pôr do sol na Praia do Jacaré emociona ao som do clássico Bolero de Ravel.

E quem quiser estender a festa, é só dar um pulo em Campina Grande, a apenas 130 km dali. Conhecida como a Capital do Forró, a cidade terá 38 dias de celebração com nomes como Alok, Elba Ramalho, Flávio José, João Gomes, Priscila Senna e muitos outros.

Recife, Pernambuco

Caminhada do Forró e explosão de cultura no coração de Pernambuco. O São João de Recife é vibrante e cheio de personalidade. A cidade oferece uma programação repleta de manifestações culturais, como a animada Caminhada do Forró, um desfile que toma as ruas com muito ritmo, dança e alegria.

E para quem estiver por lá, vale a visita a Caruaru, a pouco mais de 130 km. Conhecida como um dos maiores polos juninos do país, a cidade encanta com seus pratos típicos (como sarapatel, canjica e bolo de milho) e com o tradicional desfile dos bacamarteiros, que simbolizam proteção e prosperidade.

Feira de Santana, Bahia

Cultura popular, grandes shows e festa espalhada pelos distritos. Em Feira de Santana, o São João e o São Pedro ganham fôlego com mais de 70 atrações que misturam artistas locais com grandes nomes da música brasileira, como Falamansa, Raça Negra e Elba Ramalho. As festas se espalham por diversos distritos, como Maria Quitéria, Tiquaruçu, Humildes, Bonfim de Feira, Jaíba, Jaraguá e Morrinhos.

Além dos shows e da gastronomia típica, o destaque vai para as quadrilhas abertas ao público — uma chance única de se jogar na dança e vivenciar a energia contagiante da cultura baiana.

