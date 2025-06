Ilhéus apresenta crescimento na chegada de turistas por via aérea em 2025 (Cana Brava All-Inclusive Resort (Foto: Divulgação))

O Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (BA), registrou um crescimento de aproximadamente 7,3% no número de movimentos de janeiro a maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. O aumento no número de viajantes impulsiona de forma significativa o turismo local, contribuindo para o fortalecimento e o desenvolvimento do destino.

Ainda em janeiro de 2025 o Aeroporto de Ilhéus já registrou um aumento expressivo. Foram 1.587 movimentos, um crescimento de 9,1% em relação a 2024 e 19% em relação a 2023.

Aeroporto Jorge Amado (Foto: Reprodução Instagram)

Ilhéus é conhecida por suas paisagens paradisíacas, praias de tirar o fôlego e um patrimônio cultural que mistura história, literatura e gastronomia típica, tornando-se um destino muito desejado por viajantes no país. A cidade também encanta por seu centro histórico, o famoso restaurante Bataclan, a Casa de Jorge Amado, as fazendas de cacau e praias como a dos Milionários, do Cururupe e de Canabrava.

Além dos atrativos já existentes em Ilhéus, os empreendimentos locais são fundamentais para o aumento no fluxo de viajantes. Restaurantes e meios de hospedagem podem criar ainda mais motivações para influenciar no desejo de viagem de um turista. Essas motivações podem acontecer por meio de experiências turísticas, promoções específicas e até parcerias entre empreendimentos e atrativos.

Como forma de aumentar ainda mais o número de visitantes na cidade, o Cana Brava All-Inclusive Resort lança a Semana do Turista. A campanha proporciona descontos de até 20% nas reservas para hospedagens até dezembro de 2026. A promoção, que vai de 11 a 17 de junho, permite que sejam incluídas duas crianças de até 12 anos gratuitamente. A reserva pode ser feita pelo site ou pela central de vendas. Para facilitar ainda mais a vinda do turista, existem pacotes completos com hospedagem, aéreo e transfer.

O resort oferece uma experiência all-inclusive completa, com gastronomia diversificada, estrutura de lazer para todas as idades, piscinas, spa, programação infantil e muito contato com a natureza em uma das regiões mais bonitas do litoral sul da Bahia.

