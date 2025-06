Brasil recebe quase 5 milhões de turistas em cinco meses (O número de chegadas no acumulado representa 70% da meta estipulada para o ano pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027. (Foto: Divulgação/Embratur-Sebrae))

O Brasil atingiu uma marca recorde na chegada de turistas internacionais nos primeiros cinco meses do ano. Já se somam 4,8 milhões de visitantes estrangeiros. Isso representa um crescimento de 49,7% em relação ao ano anterior e cerca de 70% da meta estipulada para o ano pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, que prevê a chegada de 6,9 milhões de turistas ao país até dezembro. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.

Os dados apontam uma concentração significativa de visitantes vindos de mercados estratégicos da América do Sul. Juntos, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai somaram 3,1 milhões de turistas, evidenciando a força da integração regional no cenário do turismo brasileiro. Somente em maio, foram 461.341 entradas de estrangeiros no país, sendo um recorde e 37,4% maior do que o mesmo período em 2024.

O desempenho reforça a estratégia do “Plano Brasis” – Plano Internacional de Marketing do Turismo do Brasil, iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, que tem como objetivo consolidar destinos brasileiros nesses mercados-chave e reposicionar a imagem do Brasil no exterior. A estratégia, que mira resultados até 2028, busca valorizar a diversidade cultural, natural e regional do país, promovendo uma imagem plural e sustentável do turismo nacional.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou os números: “Estamos colhendo os frutos de uma estratégia bem articulada e de um trabalho técnico consistente desenvolvido pelo governo do presidente Lula, por meio do Ministério do Turismo e Embratur. O setor de viagens é uma das grandes engrenagens do desenvolvimento econômico e social do Brasil, e os dados mostram que estamos no caminho certo para transformar o país em um dos destinos mais competitivos do mundo”, destacou.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os resultados são históricos: “O momento que o turismo brasileiro está vivendo não tem precedente no mundo. Em 2023, a chegada de turistas internacionais cresceu 50%, enquanto a previsão da ONU Turismo para o resto do mundo está entre 3% a 5%. Isso é reflexo da melhoria da imagem do Brasil devido à política externa do presidente Lula, alinhada com valores da democracia e do compromisso ambiental, mas também é resultado de um trabalho qualificado que estamos realizando de atração de voos internacionais e de promoção dos nossos destinos turísticos no exterior”, afirmou.

Com a tendência de crescimento e as políticas voltadas para o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior, o governo se mostra confiante em superar a meta e até mesmo superar a projeção até o fim do ano. “Devemos ultrapassar a marca dos 8 milhões ainda este ano e ouso dizer que este número pode ser ainda maior”, finalizou o ministro.

