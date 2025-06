Dia dos Namorados: receitas para uma noite romântica com sabores da Itália, Brasil e França (O Chef Reinaldo Mendes comanda dois restaurantes próximos a Belo Horizonte, em Igarapé e São Joaquim de Bicas (Foto: divulgação Casa do Rei))

O Dia dos Namorados está batendo à porta, e nada combina mais com romance do que viajar juntinho para um lugar especial ou preparar, com carinho, um jantar inesquecível. É um convite ao desacelerar, desligar o celular por algumas horas, olhar no olho, brindar, rir, lembrar de histórias juntos e criar novas memórias.

E se viajar não for uma opção este ano, não tem problema! Com criatividade e um bom cardápio, dá para transformar a sala de casa no restaurante mais romântico de qualquer parte do Mundo.

Nem sempre é preciso viajar quilômetros ou reservar um restaurante badalado para viver uma noite inesquecível. Às vezes, o cenário perfeito está ali mesmo: entre quatro paredes, à meia-luz, com um bom vinho, uma receita caprichada e a melhor companhia do mundo. No Dia dos Namorados, o melhor destino pode ser a própria casa e pensando nisso fizemos um roteiro muito especial para os casais enamorados que passa por vários locais românticos e sua culinária cheia de sabores e aromas.

Dia dos Namorados sem sair de casa: viagem gastronômica a três países sem sair da cozinha

Nem todo mundo vai pegar estrada no Dia dos Namorados, e tudo bem. Para muitos casais, especialmente os que estão de olho em economizar para uma grande viagem no fim do ano, a comemoração ideal pode estar dentro de casa. E com um pouco de criatividade e muito sabor é possível transformar o seu cantinho em um verdadeiro “restaurante do amor”, com clima intimista e pratos clássicos das culinárias mais românticas do mundo: Italiana, Francesa e claro, a brasileira.

Montar um jantar a dois com receitas típicas desses países não exige habilidades de chef, mas sim disposição para experimentar e curtir cada etapa da noite. Por isso, convidamos o Chef Reinaldo Mendes, que é proprietário de dois charmosos restaurantes próximos a Belo Horizonte: Casa do Rei Bistrô e Guisado. O chef Rei vai nos mostrar como fazer um jantar completo: Entrada, prato principal e sobremesa, isso tudo como muita praticidade, economia e principalmente com o clima de romance no ar.

Entrada: Itália na sua Mesa – Bruschetta Clássica

Comece sua noite com um toque italiano. A bruschetta é um clássico das entradas românticas, prática de fazer e cheia de sabor.

Ingredientes:

Pão italiano em fatias de 1 cm

1 dente de alho

3 tomates maduros picados

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Manjericão fresco

Sal e pimenta a gosto

Muçarela de búfala (opcional)

Preparo:

Marinar os tomates no azeite, sal e pimenta. Tostar as fatias de pão, esfregar o alho, regar com azeite e cobrir com os tomates e o manjericão. Reforce o sabor com muçarela de búfala, se desejar. Sirva morna ou fria e sinta-se em uma típica noite em Roma!

Prato Principal: Um Toque Brasileiro com Emoção Mineira – Polenta Cremosa com Ragu de Carne Suína

Do coração do Brasil, a polenta cremosa do Chef Reinaldo ganha um toque especial com queijo minas curado, rememorando sabores da infância e do interior mineiro, perfeita para aquela noite a dois.

Ingredientes:

Polenta instantânea

5 xícaras de água

1 colher de sal

3 colheres de manteiga

Queijo minas curado ralado

Para o ragu:

Sobrepaleta suína (ou carne de sua preferência)

Cebola, alho, extrato de tomate

1 taça de vinho tinto seco

Sal, pimenta-do-reino, alecrim e louro

Preparo:

Ferva a água, misture a polenta instantânea, sal, manteiga e queijo até ficar cremosa e brilhante. Para o ragu, sele a carne, refogue com os temperos, adicione vinho e cozinhe na pressão até ficar macia. Desfie, apure com o caldo e sirva por cima da polenta.

Dica do Chef: O segredo está no queijo minas curado e na manteiga para conquistar uma textura irresistível!

Sobremesa: Doçura Francesa para Encerrar – Crème Brûlée

Encante com a sobremesa dos grandes romances franceses: o clássico Crème Brûlée. Cremoso, delicado e finalizado com aquela casquinha caramelizada inconfundível.

Ingredientes:

5 gemas

350 ml de creme de leite fresco

100 ml de leite

Meia xícara de açúcar

Meia colher de chá de extrato de baunilha

Açúcar para caramelizar

Preparo:

Misture as gemas, creme de leite, leite, açúcar e baunilha. Asse em banho-maria até firmar. Leve à geladeira por pelo menos 6 horas. No momento de servir, polvilhe açúcar sobre o creme e caramelize com maçarico ou uma colher bem quente para formar a tradicional casquinha crocante da sobremesa francesa.

Cada receita é um convite a viajar pelos sabores e culturas de França, Itália e Brasil, com o toque especial do Chef Reinaldo para uma celebração memorável. Aproveite o amor, os aromas e a companhia – juntos, vocês criam o cenário perfeito para viver novas histórias e planejar a próxima viagem.

