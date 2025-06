Embratur amplia parceria com o Pacto Global da ONU para multiplicar boas práticas em sustentabilidade no turismo - (crédito: Uai Turismo)

Embratur amplia parceria com o Pacto Global da ONU para multiplicar boas práticas em sustentabilidade no turismo (Embratur busca novas oportunidades de cooperação, como a possibilidade de se tornar multiplicadora dos princípios da ONU no turismo brasileiro (Foto: Renato Vaz/Embratur))

A Embratur recebeu, nesta quarta-feira (11), o diretor do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, Rodrigo Favetta, para discutir o fortalecimento de iniciativas ligadas aos direitos humanos, à equidade racial e de gênero e à conservação ambiental no turismo.

Além de fortalecer a parceria com o Pacto Global, a Embratur busca novas oportunidades de cooperação, como a possibilidade de se tornar multiplicadora dos princípios da ONU no turismo brasileiro. Entre as propostas em debate, estão o reconhecimento da Agência como embaixadora de movimentos como: Elas Lideram, Raça é Prioridade e Ambição NetZero, atuando como vetor de boas práticas e apoiando parceiros do trade a aderir à jornada da sustentabilidade.

Desde 2023, a Embratur é signatária do Pacto Global e tem alinhado sua atuação aos princípios da ONU, que incluem direitos humanos, trabalho decente, proteção ambiental e combate à corrupção. A Embratur já participa de três movimentos temáticos do Pacto: Elas Lideram, que promove a equidade de gênero nas lideranças; Raça é prioridade, voltado à igualdade racial nas organizações e Ambição NetZero, com foco em zerar as emissões líquidas de carbono. “No campo prático, temos adotado ações como a compensação das emissões de carbono em viagens internacionais de colaboradores e de promoção do turismo internacional”, explicou Marina Barki, coordenadora de ESG da Embratur.

O supervisor de Afroturismo da Embratur, Daniel Noble, ressaltou que os compromissos com diversidade e inclusão também se traduzem na gestão interna da Agência. “Hoje, 54% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E no último processo seletivo, ações afirmativas foram adotadas para tornar nossa equipe mais diversa e representativa”, disse.

Visibilidade internacional

A atuação da Embratur na diplomacia climática também ganhou visibilidade internacional. Em 2024, a Agência participou do evento SDGs in Brazil, em Nova York, e exibiu mensagens institucionais na Times Square, reforçando o posicionamento do Brasil no cenário global da sustentabilidade.

Agora, em junho, a Agência vai lançar seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, baseado nos padrões da Global Reporting Initiative (GRI). O documento trará dados concretos sobre práticas ESG e apontará estratégias para que essas ações sejam implementadas junto ao trade turístico.

A reunião com o Pacto Global marca um novo capítulo no compromisso da Embratur com políticas públicas sustentáveis. A meta é transformar o Brasil em uma referência mundial em turismo responsável, inclusivo e alinhado aos grandes desafios do nosso tempo.

Participaram do encontro a coordenadora de ESG da Embratur, Marina Barki, o supervisor de Afroturismo, Daniel Noble, a supervisora de Segmentos Turísticos, Rafaela Lehmann, o Assessor de Inovação e ESG, Caio Iglesias e Paulo Albuquerque, Assessor de ESG, Paulo Albuquerque.

