5 coisas que você precisa saber antes de visitar os Lençóis Maranhenses (Mas para viver essa experiência em sua plenitude, é fundamental escolher a época certa, quando as lagoas estão cheias e o clima é predominantemente ensolarado (Foto: Divulgação))

Os Lençóis Maranhenses são um dos tesouros naturais mais impressionantes do Brasil. Um céu intensamente azul cobre dunas de areia branca esculpidas pelo vento, intercaladas por lagoas cristalinas que transformam a paisagem em um cenário quase surreal — único no mundo.

Mas para viver essa experiência em sua plenitude, é fundamental escolher a época certa. A alta temporada, quando as lagoas estão cheias e o clima é predominantemente ensolarado, vai de junho a agosto.

Para quem pretende visitar o novo Patrimônio Natural da Humanidade reconhecido pela UNESCO em 2025, a Civitatis reuniu cinco dicas essenciais para planejar essa viagem inesquecível:

1. Faça uma parada estratégica em São Luís

São Luís, Maranhão (Foto: Divulgação)

Para quem sai das regiões Sul e Sudeste, o trajeto até os Lençóis pode ser cansativo. Primeiro, é necessário um voo até São Luís, seguido por um transfer terrestre de cerca de 4 horas até uma das cidades-base do parque, como Barreirinhas ou Santo Amaro do Maranhão. A dica é pernoitar em São Luís na ida e/ou na volta para evitar o desgaste de combinar voo e estrada no mesmo dia. Além disso, vale a pena explorar a capital maranhense, especialmente durante as festas juninas, quando o Centro Histórico ganha ainda mais charme e cores.

2. Barreirinhas é a maior cidade, mas também a mais distante

Barreirinhas (Foto: Divulgação)

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses pode ser acessado a partir de três locais: Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e o vilarejo rústico de Atins. Barreirinhas é a maior cidade e oferece melhor infraestrutura de hospedagem, comércio e serviços, mas também é a mais distante das lagoas. Em média, o trajeto até o parque dura cerca de uma hora em veículos 4×4, por estradas de terra esburacadas, e você muito provavelmente estará sentado em um banco na traseira aberta. Já a partir de Santo Amaro, esse deslocamento é mais curto e tranquilo — cerca de 20 a 30 minutos. Vale considerar esses fatores ao escolher onde se hospedar.

3. Os Lençóis são incríveis, mas há muito mais a explorar

Santo Amaro (Foto: Divulgação)

As dunas e lagoas são, sem dúvida, o ponto alto da viagem, e vale a pena fazer pelo menos 2 ou 3 passeios para conhecer diferentes áreas do parque. Afinal, as lagoas variam entre si e cada passeio revela paisagens únicas. Mas não se limite às lagoas, diversifique seu roteiro e faça outras opções de passeio, como a flutuação no rio Formiga, o passeio noturno para observar o plâncton brilhante, ou a famosa lancha pelo rio Preguiças. Assim, você desfruta mais do que a natureza abundante da região tem a oferecer.

4. Escolha com atenção as empresas de passeio e transfer

Lençóis Maranhenses (Foto: Divulgação)

Esta é uma viagem em que o viajante obrigatoriamente terá que contratar prestadores de serviço como transfers, trajetos de lancha (para ir de Barreirinhas para Atins, por exemplo), entre outros. O parque tem acesso controlado e todos os passeios e deslocamentos precisam ser feitos com empresas autorizadas. Não é possível visitar por conta própria. Para garantir uma boa experiência, é fundamental escolher muito bem as empresas contratadas. Muitos turistas relatam experiências negativas com empresas locais que pecam na pontualidade, qualidade ou organização. Com a Civitatis, o viajante pode reservar com confiança: todos os prestadores passam por um processo rigoroso de seleção e qualidade, garantindo uma experiência segura e tranquila.

5. Não vá embora sem provar os sorvetes regionais

Bacuri (Foto: Divulgação)

Depois de um dia explorando as dunas, nada melhor do que se refrescar com os sorvetes artesanais típicos da região. Sabores como bacuri, buriti, murici, castanha e cajá são imperdíveis. As sorveterias são points das cidades-base e vale muito a pena a visita. Em Barreirinhas, experimente o sabor Atins na Bolinha Sorvetes . Em Atins, vá até a sorveteria do Restaurante Ça Va . E em Santo Amaro do Maranhão, conheça a Sorveteria Quero-Quero .

