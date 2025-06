Festival de Inverno de Curitiba vai até dia 31 de agosto (O Festival vai espalhar atrações por toda a cidade, de feiras gastronômicas a sessões de cinema, exposições e atividades esportivas ao ar livre. (Foto: Ricardo Marajó/SMCS))

Desde ontem (12) Curitiba começou a celebrar mais uma edição do seu Festival de Inverno, que acontece com apoio do Viaje Paraná e da Secretaria do Turismo (Setur-PR). Promovido pela Prefeitura da Capital, o evento é um convite para os turistas apreciarem a estação, que conta com sabores únicos, cultura e lazer para todas as idades na capital mais fria do Brasil. O lançamento oficial do evento será hoje, nesta sexta-feira (13), com um show gratuito do cavaquinista Julião Boêmio, na Rua XV de Novembro, a partir das 18h30. A programação é extensa e diversa e vai até o dia 31 de agosto.

“Aos turistas que gostam de uma boa comida no inverno, atrativos com belezas ímpares e um bom lugar para relaxar, eu digo para vir para o Paraná. Temos excelentes opções para acolher a todos que visitem próximos meses”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

Só em 2025, o Paraná já recebeu mais de 580 mil turistas internacionais, demonstrando que o estado está na mira desses viajantes, segundo avalia Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo no Estado.

“Certamente as estações mais frias, em Curitiba e em todo o Paraná, serão produtos que vão chamar atenção das agências de viagens e operadoras das quais nos encontramos e capacitamos, porque o frio é um diferencial que poucos destinos brasileiros têm”, disse.

Atrações

O Festival de Inverno de Curitiba conta com parceria da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que vai espalhar atrações por toda a cidade, de feiras gastronômicas a sessões de cinema, exposições e atividades esportivas ao ar livre.

A famosa feirinha de inverno da Praça Osório também é fundamental para a programação do Festival. Ela já está aberta e vai passar por datas importantes, como as festividades juninas, período em que as barracas oferecem iguarias como quentão, pinhão, pamonha, além de pratos típicos de outras regiões do Brasil e do mundo. Os horários de funcionamento são: de segunda a sábado das 10h às 21h e aos domingos das 14h às 20h.

O evento também é conhecido pela grande variedade de artesanato, com itens que vão de roupas e acessórios a artigos de decoração e opções de presentes. Nesse aspecto, a feirinha da Capital deve novamente atrair moradores e turistas em busca de boas compras e gastronomia de inverno.

Além de Curitiba

Outros municípios oferecem uma variedade de passeios e vivências que tornam o inverno ainda mais especial. O clima também é um convite para conhecer gastronomias típicas e visitar inúmeros eventos em várias regiões do Estado, conhecendo a cultura e tradições paranaenses da época.

Desde passeios pela deslumbrante Serra do Mar até trilhas em meio à natureza, as vinícolas paranaenses oferecem experiências imperdíveis que vão além da taça.

A pesca da tainha no Litoral do Paraná é uma tradição que ilumina os meses de inverno com celebração, cultura e sustento. As águas frias e os ventos do sul criam as condições ideais para os cardumes se aproximarem da costa, permitindo que os pescadores utilizem técnicas artesanais passadas de geração em geração.

As águas termais são outra opção de lazer e relaxamento, que pode ser aproveitado por toda a família. E uma dica muito especial de passeio: o distrito de São Luiz do Purunã. Situado em uma área rural com vasta vegetação nativa e rica biodiversidade, São Luiz do Purunã é conhecido por suas paisagens naturais deslumbrantes, incluindo rios e matas que se tornam ainda mais especiais durante o inverno.

Para mais informações sobre o Inverno no Paraná acesse o site.

