Maria Fumaça de São João del-Rei e Tiradentes fará viagens extras no Corpus Christi (A Maria Fumaça de São João del-Rei é a mais antiga em operação no Brasil e foi inaugurada por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881. (Foto: VLI/Divulgação))

Com o objetivo de proporcionar aos turistas mais passeios entre as cidades históricas cidades de São João del-Rei e Tiradentes e vice-versa, no Campo das Vertentes (Minas Gerais), a tradicional Maria Fumaça terá horários extras disponíveis neste feriado prolongado de Corpus Christi. Entre os próximos dias 19 e 22, serão oferecidas 16 viagens, sendo oito saindo de São João del-Rei para Tiradentes e outras oito de Tiradentes para São João del-Rei.

Na quinta-feira (19), os embarques podem ser feitos às 13h30 em São João del-Rei e em Tiradentes às 14h30. Tanto na sexta-feira (20), quanto no sábado (21), haverá três horários para passeios saindo de São João del-Rei (10h, 13h30 e 15h45) e mais três de Tiradentes para São João del-Rei (11h, 14h30 e 16h45). No domingo (22), as partidas serão às 10 de São João del-Rei e às 11h de Tiradentes. Para conferir a agenda com os horários do trem turístico, basta clicar aqui.

Durante as viagens às margens do Complexo da Serra de São José, que têm um percurso de 12 km de extensão, passageiros brasileiros e de outras partes do mundo contemplam uma rica diversidade ecológica e belíssimas paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX. A Maria Fumaça de São João del-Rei, administrada pela administrada pela VLI – controladora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) –, é a mais antiga em operação no Brasil e foi inaugurada por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881.

Passagens

A tarifa inteira da Maria Fumaça é de R$ 86 e a meia-entrada é de R$ 43, em cada trajeto. A venda de passagens é feita por meio de totens de autoatendimento, nas estações de São João del-Rei e Tiradentes, bem como pela internet. Pela web, basta clicar no link da Buson, responsável pela venda de passagens do trem turístico. Mais informações podem ser obtidas através do site, Alô VLI pelo telefone 0800-0221211 ou WhatsApp (31) 98308-5538.

A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos (no colo), mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade. Têm direito à meia-entrada (50%): crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes a partir de 13 anos com carteirinha válida no período e identidade com foto; pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, portando carteirinha ou laudo médico, e seu acompanhante, quando houver; pessoas a partir de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto; professores acompanhados a cada grupo de 10 alunos; doadores de sangue ou medula óssea apresentando documento de identificação pelo Conecte SUS Cidadão ou pelo Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome); moradores da cidade de São João del-Rei e entorno, em até 50 quilômetros, mediante a apresentação de um comprovante de residência (luz, água, telefone, internet) em seu nome, além do documento de identidade, carteira de habilitação ou certidão de nascimento.

Os cônjuges que não têm comprovantes de residência em seu nome podem apresentar certidão de casamento. Aqueles que não têm comprovante de residência em seu nome e não são casados, podem levar a carteira de trabalho, comprovando o vínculo de trabalho na região, ou um contrato de aluguel. As crianças podem mostrar a carteirinha da escola ou declaração escolar com papel timbrado da instituição das cidades.

Estação de Memórias

Os turistas também poderão apreciar as exposições do Programa Estação de Memórias da VLI, inauguradas em São João del-Rei e Tiradentes para preservar a memória ferroviária, que faz parte do patrimônio material e imaterial de diversos municípios, e criar espaços para que as novas gerações conheçam a história da ferrovia. Elas estão instaladas na Estação de São João del-Rei – localizada na Rua Hermílio Alves, 366, Centro da cidade – e na Estação Tiradentes – situada na Rua Capitão Chaves Miranda, 2.

Em São João del-Rei as visitas poderão ser feitas de quarta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. Por sua vez, em Tiradentes, o funcionamento do Estação de Memórias é de quinta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos também das 8h às 12h.

O Programa Estação de Memórias reconta o passado, a partir de um processo de cocriação com as comunidades. Encontros e entrevistas identificam casos, lembranças e histórias de quem vivenciou o vai e vem dos trens. Esse conteúdo é transformado em espaços expositivos, montados na estação.

Outras atrações

Além da Maria Fumaça e das exposições da Estação de Memórias, também será possível visitar o Museu Ferroviário e a Rotunda, localizados na Estação de São João del-Rei. O museu, que é o maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, foi inaugurado em 28 de agosto de 1981, devido ao centenário da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM). Ele reúne peças que foram utilizadas na EFOM e em outras da mesma época. A visitação é gratuita e pode ser feita de quarta a sábado, das 8h às 17h, exceto aos domingos, dia em que as visitas ocorrerão das 8h às 12h.

Já a Rotunda tem uma arquitetura em forma circular e 25 linhas em seu interior convergindo para o girador manual localizado no centro do prédio. Nos dias de circulação do trem, há visita guiada às 8h30. O valor do ingresso é de R$ 20 por visitante e a meia-entrada custa R$ 10, mediante apresentação de documento de identidade com foto ou certidão de nascimento para as crianças. Ele pode ser adquirido nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.

