‘São João dos Queijos’, da tradição aos sabores, São João Del Rei se firma como um polo queijeiro e cultural em Minas Gerais (Foto: Acervo Prefeitura Municipal de São João Del Rei)

Em junho, entre os dias 20 e 22, São João Del Rei será palco de uma grande celebração de suas raízes com a realização do ‘São João dos Queijos’. Um evento, que acontece em um dos mais emblemáticos cenários históricos de Minas Gerais, o Largo do São Francisco e reunirá gastronomia, música e cultura em uma festa que resgata o orgulho da identidade rural da cidade.

São João Del Rei

Fundada como Arraial Novo do Rio das Mortes, São João Del Rei é hoje, uma das mais expressivas cidades históricas de Minas. Sua fundação no início do século XVIII, teve um significado comercial, já que a intenção com a sua localização, era funcionar como uma espécie de intercâmbio, um entreposto comercial entre Paraty no Rio de Janeiro com as cidades do interior de Minas Gerais, isso facilitava o transporte de ouro e mercadoreias entre a região mineradora com o porto no estado do Rio de Janeiro, onde estava uma das principais rotas de escoamento para a coroa em portugal.

Historicamente, a cidade possui uma rica trajetória que está intimamente ligada ao chamado ciclo do ouro, quando a produção aurífera era intensa na região de Vila Rica (Ouro Preto) e seu entorno e claro, com este papel geográfico comercial importante, não demorou para a cidade prosperar, ganhando um forte significado como polo econômico e também cultural com ressonância regional.

Até hoje a cidade é conhecida por suas festas religiosas e apresenta uma Semana Santa primorosa e o tempo da Quaresma é vivenciado com todo fervor que a liturgia orienta. Não preciso dizer, que a gastronomia típica da região é outro ponto forte por ali.

Queijo artesanal de São João Del Rei

Com o passar dos anos, São João Del Rei permanece com um papel importante no que diz respeito à gastronomia, nesse sentido, hoje, o destaque vai para a produção local do queijo artesanal. Localizada na região conhecida como Campo das Vertentes, a cidade é hoje um dos maiores expoentes na produção do tradicional Queijo Minas Artesanal, inclusive, a cidade é também conhecida como “São João dos Queijos”, devido à sua longínqua tradição queijeira!

Foto: Acervo Prefeitura Municipal de São João Del Rei

Vale dizer, que o Queijo Minas Artesanal já é registrado como Patrimônio Imaterial da Unesco. Em São João Del Rei, os pequenos produtores é que preservam a metodologia, o modo de fazer tradicional e à exemplo do Pastel de Angu em Itabirito, a salvaguarda do seu “Modo de fazer”, é que garante o sabor e a qualidade exclusiva destes produtos.

As queijarias locais, trabalham intensamente para darem conta da demanda e mantém em suas cartas de ofertas, queijos artesanais já premiados por entre uma infinidade variada de queijos produzidos no local.

São João dos Queijos

Verdade seja dita, em “São João dos Queijos”, a tradição deste modo de fazer, está diretamente ligada às famílias produtoras e certamente a técnica familiar repassada entre gerações, asseguram para a região, o título de polo dos queijos mais apreciados do país.

São João dos Queijos, curioso esse apelido, não é? Dizem que este pseudônimo surge por conta da produção queijeira e da qualidade dos produtos encontrados na cidade.

É por isso que, até hoje, a cidade aproveita este atributo para enriquecer a sua oferta de eventos turísticos, promovendo festivais, fóruns e eventos setoriais, que preservam, ajudam a salvaguarda do modo de fazer e valorizam os produtores locais, que se veem fortalecidos como detentores do feitio correto deste ícone gastronômico na cidade.

Conta-se que a tradição da fabricação de queijos foi trazida pelos colonizadores portugueses. Com o passar dos anos, São João Del Rei, deu vida a uma região produtora com alta qualidade, onde a grande estrela é queijo minas artesanal. Hoje, um cartão postal gastronômico do estado.

Os entendedores garantem que a geografia e o clima da região, colaboram muito para a produção leiteira, com uma qualidade diferenciada, o que é primordial para o apuro do sabor da produção queijeira regional, assim, desde o século XVIII, os saberes do campo, passados de geração em geração, moldaram um modo de vida em que o queijo se tornou símbolo de trabalho, afeto e memória.

O São João dos Queijos, como um evento, nasce como um reencontro com as origens, uma homenagem ao homem e à mulher do campo e uma vitrine para os sabores que contam a história de São João del-Rei.

Na festa, além da tradicional exposição de queijos artesanais e da culinária regional o evento terá uma rica programação musical gratuita com artistas que simbolizam a diversidade e a força da música brasileira.

Programação do “São João dos Queijos”

Serão três dias de evento, quando público poderá desfrutar de uma programação musical gratuita e diversificada. O palco será tomado pela emoção e poesia de Almir Sater, mestre da viola e ícone da música brasileira. O cantor e compositor Zeca Baleiro leva ao palco sua irreverência e canções que atravessam gerações e no contraponto, os artistas Victor Kley e Beto Guedes acrescentam à festa uma mistura de pop, rock e clássicos da MPB.

A programação conta ainda com a força da música de raiz, representada pelo fabuloso violeiro e saojoanense Chico Lobo e pela Orquestra de Viola do Conservatório de Música Padre José Maria Xavier, além de talentosos artistas regionais que celebram a identidade musical de São João Del Rei.

Com entrada gratuita, estrutura acolhedora, o São João dos Queijos se consolida como um novo marco no calendário cultural da cidade, unindo tradição, música e os sabores que fazem parte da alma são-joanense.

É hora de abrir a temporada dos festejos de inverno. Aqueça sua agenda e comece com o São João dos Queijos em São João Del Rei, nos dias 20, 21 e 22 de junho, no Largo do São Francisco com entrada franca, lembrando que o evento ainda oferece a exposição de queijos artesanais, shows com grandes nomes da música brasileira e valorização da cultura rural.

Por aqui, já estou de malas prontas para esta aventura!

Até a próxima!

