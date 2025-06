Brasil concorre a prêmio de Melhor Destino Internacional em tradicional premiação de Portugal (Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a nomeação do Brasil no prêmio reforça a crescente presença de viajantes portugueses no país (Foto: Divulgação))

O Brasil está concorrendo ao posto de “Melhor Destino Internacional” na premiação Publituris Portugal Travel Awards, um dos mais prestigiados reconhecimentos do setor de turismo em Portugal. Os vencedores serão anunciados no 3 de julho, no Hotel Vila Galé Collection Elvas, em Elvas (Portugal). O prêmio, que chega à sua 20ª edição, é uma iniciativa do Jornal Publituris de Portugal, que teve início em 1969.

Este ano, o prêmio reúne 177 nomeados em 22 categorias. A seleção dos nomeados foi feita pela equipe do Publituris, baseada em critérios como o trabalho desenvolvido em 2024, capacidade de inovação, visibilidade mediática, distinções nacionais e internacionais e dados estatísticos oficiais.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a nomeação do Brasil no prêmio reforça a crescente atratividade do país para os viajantes portugueses. “Dados recentes mostram que os destinos brasileiros ocupam o 1º lugar entre os países em viagens de longa distância dos portugueses, superando até mesmo os destinos caribenhos. O número de turistas portugueses no Brasil aumentou 19,67% entre 2023 e 2024, saltando de 182.463 para 218.354 chegadas, um crescimento significativo que demonstra a força da relação turística entre as duas nações”, pontuou.

Freixo destaca também a expansão da conectividade aérea entre Brasil e Portugal. “Em 2024, o Brasil recebeu 11.823 voos de Portugal, totalizando 3,31 milhões de assentos em 14 rotas operadas por companhias aéreas como TAP, Azul e Latam. Essas rotas ligam Lisboa a diversas capitais brasileiras”, explicou.

A premiação

A 20ª edição dos Publituris Portugal Travel Awards premia as melhores empresas, hotéis e alojamentos, instituições, serviços e profissionais que se destacaram no setor do Turismo em Portugal.

Os vencedores serão determinados por uma média ponderada dos votos do júri (45%), dos assinantes do Publituris (45%) e dos assinantes da newsletter diária (10%).

