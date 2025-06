The Culver Hotel: uma joia rara encravada na capital mundial do cinema - (crédito: Uai Turismo)

A arte da hospitalidade remonta a séculos. Em grego antigo, traduz-se em “amizade dos hóspedes”, a generosidade, bondade e cortesia demonstradas àqueles que estão longe de casa.

Um passado rico e ilustre torna o The Culver Hotel, inaugurado em 1924, tão encantador. Da lendária propriedade Art Déco que remonta os glamourosos anos dos filmes de Charles Chaplin, seus muitos hóspedes famosos, esse hotel conta muitas histórias. Desde passagens secretas para jogos de pôquer nos tempos dos gangsters americanos até verdadeiras adegas subterrâneas onde os mafiosos das décadas de 30 e 40 armazenavam bebidas, então proibidas pela 18ª emenda da Constituição Americana, o The Culver Hotel é um monumento histórico com mais de um século de construção, mantendo até hoje a nostalgia de dias passados.

“Um hóspede uma vez me disse: O Culver Hotel é um ícone, goste você ou não. Descobri que isso é verdade. Uma rica história cinematográfica, hóspedes ilustres e sua forma incomum são apenas parte de seu charme maravilhoso. O que nos diferencia é a energia autêntica e envolvente que as pessoas sentem quando entram no hotel. Uma visita ao The Culver Hotel é sempre uma oportunidade de se inspirar na elegância do passado e sentir uma calorosa sensação de hospitalidade” nos conta Maya Mallick, diretora geral do hotel que adquiriu em 2006.

The Culver Hotel de volta à vida

Ao descobrir o The Culver Hotel em 1992 durante minha primeira viagem a Los Angeles achei a propriedade negligenciada. Segundo os gestores atuais do hotel houve uma mobilização ampla para trazê-lo de volta à vida através de uma lente artística e moderna – não apenas como hotel, mas através de eventos, restaurantes, música ao vivo e obras de arte.

“Ter passado a maior parte da minha infância na Europa cercado de história e artesanato me deixou com o desejo de trazer à tona a beleza e a nostalgia do passado. Foi assim que meu projeto pessoal começou, ao lado de minha irmã Angela e uma equipe maravilhosa. Restaurar a jóia arquitetônica do bairro Culver City nos atribuiu uma responsabilidade maior, pois representava uma parte integrante da história de uma das regiões mais nobres da capital mundial do entretenimento. Estamos orgulhosos de como nossa visão inicial ganhou vida e do papel significativo que o retorno do hotel desempenhou na revitalização de nossa vibrante cidade naquela década” , nos revela ainda Maya.

Harry Culver, empresário visionário e filantropo

Harry Culver, seu construtor veio de Nebraska, viajou pelo mundo antes de se estabelecer na Califórnia, apaixonando-se pela terra e também por uma aspirante a atriz de cinema mudo. Ele manifestou na época seu sonho em erguer Culver City em uma localização perfeita entre os novos canais e o centro de Los Angeles. Em 1917, ele fundou sua cidade homônima, tinha 37 anos então. Em 1924, ele ergueu o Hotel Hunt, agora The Culver Hotel, para abrigar seus escritórios. Ele atraiu cineastas para sua recente mini-cidade e foi assim que Culver City se tornou uma meca para os estúdios e o principal apêndice de Hollywood.

Não apenas um ávido empresário e visionário, Harry Culver era igualmente um filantropo. Ele construiu uma academia militar e doou terras para desenvolver a Loyola Marymount University. Adorava cavalos, pilotava aviões, realizava eventos como piqueniques gratuitos e concursos de bebês mais bonitos. Conhecido por seu estilo inovador e espírito livre, ele liderou passeios com almoços embalados enquanto anunciava seu slogan favorito “Todos os caminhos levam a Culver City”.

Harry Culver desempenhou um papel vital em atrair magnatas da indústria, como Thomas Ince e Hal Roach, para construir estúdios em seu entorno. Desde a década de 1920, Culver City tem sido um centro significativo para a produção cinematográfica e, posteriormente, televisiva, em parte porque foi o lar do MGM Studios por longos anos. Centenas de filmes e séries de TV foram filmados dentro e ao redor do The Culver Hotel, desde os clássicos Laurel e Hardy até alguns dos mais recentes sucessos de bilheteria. O legado “Heart of Screenland” da cidade também inclui o estúdio de Cecil B. DeMille, David O. Selznick Studios, RKO e Culver Studios. Tendo sido pioneira em filmes mudos, Culver City ainda está na vanguarda da indústria do entretenimento, agora lar dos inovadores de conteúdo digital Amazon e Apple.

Quando Mr. Culver decidiu construir o Culver Hotel na que foi chamada de “A rua principal mais curta dos EUA”, ele criou uma beleza em estilo renascentista moldada com pedras esculpidas, tijolos, beirais ornamentados e 200 janelas magníficas. “Considerado uma propriedade de luxo à sua época, o hotel foi anunciado como tendo: 150 modernos apartamentos ao alcance de todos”, embora cada andar na época oferecesse apenas um banheiro coletivo. Hoje, o Culver Hotel oferece quarenta e seis luxosas habitações, no entanto, os hóspedes ainda podem descobrir vislumbres do passado e detalhes originais em toda a propriedade. O Culver Hotel foi colocado no Registro Nacional Americano de Lugares Históricos em 1997.

2024, ano do centenário com baile de máscaras

Em comemoração ao seu centenário em 2024, após a impressionante revitalização do The Culver Hotel, mais de quinhentos convidados compareceram a um inesquecível baile de máscaras vintage black-tie. A noite histórica foi repleta de temas centrados na época, incluindo bandas de jazz ao vivo, apresentações luxuosas, coquetéis exclusivos e comidas deliciosas.

“Em linha com nosso espírito contínuo de colaboração com a comunidade, o hotel apresentava um mini museu com o tema ‘Antes e Agora’, apresentando destaques da interessante história de Culver City e da inovação atual. Trajes extravagantes que exalavam elegância, arte e glamour do velho mundo complementavam perfeitamente o vintage do hotel com interiores modernos” lembra Stephanie Dumont, assistente do gerente geral Seth Horowitz.

Uma clientela eclética, um passado intrigante e a passagem do tempo, fazem muitos desbravarem suas histórias e lendas que cercam uma trajetória centenária. Para caçadores de fantasmas amadores ou hóspedes nostálgicos, o The Culver Hotel continua sendo um lugar instigante. Convido você a visitar esse hotel como fiz durante minha produtiva viagem e visitas aos principais hotéis da maior cidade do Oeste dos Estados Unidos.

“Sou grato à todos que estiveram conosco desde os primeiros anos: Nossos hóspedes, colaboradores, amigos e convidados. A beleza do processo criativo é que ele evolui e se perpetua como sua própria história. Espero que cada vez que vocês entrarem aqui, vocês se inspirem e aos sair levem um pedaço do The Culver Hotel” me revelou de forma emocionada sua proprietária Maya Mallick.

The Culver Hotel

9400 Culver Boulevard, Culver City, CA

www.culverhotel.com

Desde a Estação do Metrô Bunker Hill (Linha E – Laranja) são 30 minutos de trajeto até a estação Culver City de onde se está a 300 metros do hotel.

“A experiência se tornou fator crucial na escolha da hospedagem. Mais do que um lugar para dormir os viajantes buscam locais que contem histórias, para que assim, suas lembranças se tornem memórias duradouras que por suas vez se transformarão em recomendações positivas”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

