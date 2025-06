Turismo sênior ganha força no Brasil e impulsiona setor de viagens (À medida que a população idosa cresce, o turismo sênior se fortalece não apenas como um motor de divisas, mas, também, como uma ferramenta de promoção da saúde, da inclusão e do bem-estar. (Foto: Getty Images))

O aumento da expectativa de vida e a melhoria da qualidade dos anos percorridos têm transformado o perfil do turista da terceira idade. Cada vez mais ativos, independentes e dispostos a explorar novos destinos, viajantes com mais de 60 anos conquistam espaço no mercado e se consolidam como um dos públicos mais relevantes para o setor, fazendo do turismo sênior uma tendência mundial em ascensão.

LEIA TAMBÉM: Acidente de balão: turismo em alta exige profissionalização para garantir sustentabilidade no setor

O tempo livre extra e a vontade de aproveitar novas experiências levam estes turistas a buscarem roteiros que unam cultura, lazer e bem-estar. Atentas ao movimento, empresas e agências do ramo investem na criação de pacotes pensados especialmente para a faixa etária, oferecendo infraestrutura adaptada, programações leves, hospedagens acessíveis e guias especializados. O cuidado nos detalhes, como passeios de curta duração, paradas de descanso e transporte confortável, garante passeios seguros e prazerosos.

Entre os destinos mais procurados por viajantes sêniores estão cidades históricas de Minas Gerais, a exemplo de Ouro Preto e Tiradentes, que proporcionam vários atrativos culturais e o charme colonial; as águas termais de Caldas Novas (GO), ideais para quem busca relaxamento, e as praias mais tranquilas do litoral da Bahia e de Santa Catarina.

Dicas

Para conscientizar prestadores de serviços turísticos e favorecer a adequada recepção do público sênior, o Ministério do Turismo disponibiliza a cartilha “Dicas para atender bem turistas idosos”. O material reúne orientações práticas sobre como acolher visitantes com dignidade, respeito e empatia.

A publicação reforça a importância do tratamento humanizado e da valorização da experiência dos viajantes, além de destacar a necessidade de uma infraestrutura segura e acessível, oferecendo pisos antiderrapantes, rampas, barras de apoio em áreas de lazer e sinalização nos meios de transporte, hotéis e restaurantes.

LEIA TAMBÉM: América Latina e Caribe reduzem em 15% o número de bagagens extraviadas, enquanto o transporte aéreo global atinge recordes

O Ministério do Turismo também atua para ampliar o acesso do visitante com mais de 60 anos ao setor, por meio do programa “Conheça o Brasil: Voando”. Desenvolvida em parceria junto a empresas aéreas, a iniciativa incentiva o turismo doméstico, promovendo viagens econômicas, seguras e confortáveis, especialmente fora da alta temporada – um benefício significativo para o público da terceira idade, que prefere locais tranquilos e menos movimentados.

À medida que a população idosa cresce, o turismo sênior se fortalece não apenas como um motor de divisas, mas, também, como uma ferramenta de promoção da saúde, da inclusão e do bem-estar. Viajar continua sendo uma forma de concretizar sonhos, criar memórias e viver novas experiências – e o turismo sênior prova que nunca é tarde demais para colocar o pé na estrada.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo