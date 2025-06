Ainda dá tempo de viver o São João em Campina Grande (Ainda há muitos dias de música, cultura, sabores típicos e tradições nordestinas pela frente. (Foto: Divulgação))

Campina Grande, no coração da Paraíba, já está em festa, e quem ainda não visitou pode se preparar. Até 6 de julho, a cidade comemora seus 161 anos com um dos maiores eventos populares do país: o Maior São João do Mundo, que deve atrair mais de 3 milhões de pessoas.

A programação já começou, mas a energia segue em alta. Ainda há muitos dias de música, cultura, sabores típicos e tradições nordestinas pela frente. Para quem está planejando a viagem ou buscando um bom motivo para embarcar, este guia traz as principais dicas para aproveitar essa experiência.

O Maior São João do Mundo

O Parque do Povo é o centro da celebração. Com mais de 40 mil m², o espaço se une ao Parque Evaldo Cruz, formando um grande arraial urbano com casinhas coloridas, fogueiras simbólicas, bandeiras e seis palcos com atrações diárias.

Artistas como Henrique & Juliano (19/6), Alceu Valença (21/6), Elba Ramalho (23/6), Jorge & Mateus e Zé Vaqueiro (28/6), Bruno & Marrone (29/6), Raça Negra (3/7) e Sorriso Maroto (4/7) vão garantir dias repletos de música e emoção.

Além disso, a festa também acontece nos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista, que preservam a essência mais tradicional do São João. Em Galante, o Expresso Forrozeiro, conhecido como Trem do Forró, leva os visitantes até o distrito. A Vila Sítio São João, uma vila cenográfica típica, oferece shows todos os fins de semana até 13 de julho.

Nesta edição, o quadrilhão bateu recorde histórico, com 1.303 pares dançando juntos no Parque do Povo, reafirmando a força dos costumes locais.

Onde comer

As barracas do Parque do Povo são uma parada obrigatória para quem quer mergulhar na culinária típica: pamonha, canjica, milho assado, cocada, quentão e outras delícias regionais fazem parte do cardápio.

Fora da área da festa, vale explorar restaurantes como o The W Campina Grande, localizado no Alto Branco, com pratos sofisticados de frutos do mar e carnes nobres. Já o Tábua de Carne Restaurante, situado no mesmo bairro, é ideal para grupos, com pratos fartos e sabor regional. Para um clima mais descontraído, o Bar do Cuscuz, no Centro, oferece um cardápio típico nordestino.

Passeios

Entre um arrasta-pé e outro, aproveite para conhecer mais da cidade. O Salão do Artesanato Paraibano, com entrada gratuita até 29 de junho, reúne peças feitas à mão e tem como tema “Macramê – A arte de arrochar o nó”. Uma ótima oportunidade para levar um pouco da cultura local para casa.

O Açude Velho, cartão-postal da cidade, é ideal para uma caminhada no fim da tarde. Ali está o Museu de Arte Popular da Paraíba, chamado de Museu dos Três Pandeiros, projeto de Oscar Niemeyer dedicado à arte, música e tradição nordestina. Outro destaque é o Teatro Severino Cabral, com programação cultural variada.

Onde se hospedar

Depois de um dia (ou noite) de curtição, nada melhor do que descansar com conforto. O Slaviero Campina Grande oferece acomodações modernas com ar-condicionado, Smart TV, frigobar, cofre eletrônico, bancada de trabalho e secador de cabelo.

A Suíte Master oferece benefícios extras, como banheira e sofá. O hotel conta com café da manhã e estacionamento cortesia, além de academia, carregador para carro elétrico e serviço pet friendly. Fica a poucos minutos do Parque do Povo, o que garante praticidade durante o evento.

Integrados ao mesmo complexo estão os flats da 1/4 UmQuarto, ideais para quem busca mais autonomia ou viaja com amigos e família. Com cozinha equipada, sala de estar e espaço para até quatro pessoas, os apartamentos também permitem a contratação de serviços adicionais, como café da manhã e limpeza diária.

Ambas as opções estão no Complexo Heron Marinho, cercado por facilidades como restaurantes, mercados e farmácias.

Como chegar

Chegar a Campina Grande é mais simples do que parece. A cidade recebe voos diretos de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza.

Para quem prefere viajar de carro, a localização também é estratégica: são 130 km de João Pessoa, 200 km de Recife e 250 km de Natal, distâncias perfeitas para quem gosta de pegar a estrada e apreciar as paisagens típicas do Nordeste pelo caminho.

