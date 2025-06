Travel Next Minas confirma abertura das inscrições ((Foto: Divulgação/Travel Next Minas) )

Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Travel Next Minas, que será realizada dias 19 e 20 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte (MG), com expectativa de reunir seis mil pessoas, entre agentes e operadores de viagens, líderes de entidades de classe e autoridades, além de demais integrantes do trade turístico nacional e internacional.

Maior e mais completa, esta edição será realizada sob a temática O Futuro do Turismo: Conectando Pessoas com Inovação e Inteligência Artificial como Aliada. “No turismo, o viajante está sempre no centro de nossas decisões. E nós precisamos entender e assumir que tecnologia, inovação e inteligência artificial são ferramentas valiosas para o agente de viagens, mas não o substituem. Pelo contrário, se bem utilizadas, elas vão contribuir para ampliar o protagonismo e importância desses profissionais”, diz Rubia Coser, idealizadora e diretora da Travel Next Minas.

Exclusivamente voltado à capacitação do agente de viagens, a Travel Next Minas tem sua terceira edição agendada para dias 19 e 20 de agosto, no Expominas BH, em Minas Gerais. Em sua segunda edição, em 2024, a Travel Next Minas somou mais de 5.123 profissionais do turismo, com geração de negócios estimada em R$ 60 milhões. Mais informações estão disponíveis no site.

