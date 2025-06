Em Belo Horizonte, Mundial de Clubes da Fifa une futebol e entretenimento ((Foto: Divulgação))

A Copa Mundial de Clubes da Fifa 2025 começou no último dia 15 de junho, com a grande final prevista para o dia 13 de julho, gerando quase um mês de muita emoção para os torcedores. A Budweiser, patrocinadora oficial da competição, escolheu algumas cidades do país para aumentar ainda mais a festa em apoio aos times brasileiros.

Para a ação foram selecionadas as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Em cada capital foram selecionados empreendimentos para receberem ativações específicas da Budweiser, buscando trazer a energia do Mundial de Clubes direto para o Brasil.

Visando ser um local de conexão, o Quintal do Chalé se transforma na Casa Bud com o evento Quintal Sessions By Budweiser. O evento unirá futebol e entretenimento, trazendo artistas de várias regiões do Brasil para animar os torcedores. Até o dia 13 de julho, a programação será bem diversificada, contando com apresentações de DJs, shows da banda de ‘pop leve’ Manitu, Festival do Rock e a Churrascada com a dupla sertaneja Lucas & Vitor (evento assinado por Ao Gosto).

Ao chegar no evento durante a fase de grupos, todos irão ganhar uma Welcome Bud.

Além disso, durante essa mesma fase, haverá uma ação promocional para a venda de Combo (compre 4 e leve 5). Mas não para por aí, sempre que um time brasileiro ganhar uma partida do Mundial, uma geladeira inteira da Bud será liberada por um minuto, oferecendo cerveja grátis aos presentes. Para fechar a experiência com chave de ouro, na saída todos recebem uma garrafa de água para estimular o consumo consciente.

É possível conferir a programação completa e adquirir os ingressos no link.

