Gol compartilha os bastidores de suas vendas de passagens aéreas

A aviação sempre despertou o interesse e a curiosidade das pessoas, tanto em aspectos técnicos, quanto comerciais. Em entrevista ao podcast Uai Turismo, Danillo Barbizan desvenda o funcionamento estratégico das vendas de passagens aéreas na Gol Linhas Aéreas. Na conversa com Isabella Ricci, ele apresentou um panorama sobre a evolução dos canais de distribuição, inovações tecnológicas e as mudanças nos hábitos de consumo do viajante brasileiro.

Barbizan começa explicando sobre o tão comentando recentemente “Chapter 11” e relatando como a pandemia acelerou tendências no mercado: o crescimento das vendas onlinee a maior adesão ao mobile. Ele destaca que a Gol investiu pesado em plataformas digitais e automação, com o intuito de tornar a jornada do cliente mais fluida e eficiente, reduzindo gargalos operacionais e tempo de atendimento.

Outro ponto central da conversa é a integração omnichannel. O executivo explica que a companhia adotou um modelo que unifica o atendimento via app, site, call center e lojas físicas. “Queremos que o passageiro comece a interação em um canal e termine em outro sem perder informações”, afirma Barbizan. Essa estratégia visa proporcionar uma experiência contínua, mesmo que o cliente mude de dispositivo ou plataforma.

Sobre a gestão de tarifas, a Gol complementa que mantém equilíbrio entre precificação dinâmica e transparência. Barbizan enfatiza a importância de oferecer opções variadas — como tarifas flexíveis ou promoções — e investir em comunicação para que o passageiro entenda o que está adquirindo.

Ao abordar os desafios futuros, Barbizan menciona a expectativa de novas regulamentações, flutuações no preço de combustíveis e crescente demanda por sustentabilidade. Ele reforça que, diante desses cenários, a Gol pretende continuar inovando, buscando eficiência operacional e fortalecendo laços com parceiros e fornecedores.

Acesse o vídeo completo acima e descubra os bastidores da venda de passagens no setor aéreo.

