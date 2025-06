Itapecerica divulga seu tradicional Festival de Gastronomia Rural (Foto: Acervo Prefeitura de Itapecerica/MG)

A gastronomia brasileira desponta como uma das mais ricas e diversificadas do mundo. É fácil perceber a mistura de influências indígenas, africanas e principalmente europeias. Por isso, permeando este universo, a gastronomia rural tem um papel essencial na preservação da identidade das comunidades do campo, garantindo que tradições das artes culinárias, sejam mantidas vivas e mais valorizadas.

Em Minas Gerais, essa importância fica ainda mais evidente. A culinária mineira, por si só, já é um verdadeiro patrimônio cultural, e afunilando o olhar para a gastronomia rural, entendemos que esta é a base dessa tradição. Pratos conhecidos como frango com quiabo, feijão tropeiro, angu à mineira e o famoso Queijo Minas Artesanal são exemplos de receitas que atravessam gerações, mantendo viva a história e os costumes das famílias produtoras.

A gastronomia rural, em âmbito nacional, é um verdadeiro tesouro, carregado de tradição e nos conta histórias importantes e recheadas de muito sabor, no entanto, no centro-oeste de Minas Gerais, essa cultura gastronômica se destaca ainda mais, pela valorização dos ingredientes locais e pelo respeito às receitas passadas de geração em geração.

Festivais gastronômicos no Centro-Oeste mineiro

O município de Itapecerica, por exemplo, tem investido pesado para se tornar um polo regional da gastronomia rural e tem contado com o apoio do Sebrae. A cidade realiza há sete anos, o Festival de Gastronomia Rural, que tem garantido o apuro do paladar daqueles que já o conheceram.

Foto: Acervo Prefeitura de Itapecerica/ MG

Por lá, o público encontrará pratos típicos como o frango com quiabo, guloseimas do fogão a lenha que acompanham um bom pedaço de angu e uma infinidade de doces artesanais.

Pelo fato de ser também considerada uma cidade histórica, Itapecerica une o útil ao agradável e faz do evento, uma atração para o aumento do fluxo de turistas, por isso a cidade ao mesmo tempo que celebra a culinária da roça, utiliza as ações para fomentar o fortalecimento de pequenos negócios e claro, impulsionar o segmento do turismo gastronômico.

O Centro-Oeste mineiro, ainda conta com outro destaque, o município de Divinópolis, que promove um outro festival, o “Prato Rural”, um festival gastronômico, que marca a temporada de eventos significativos no calendário local. Se quiser conferir de perto e sentir o sabor do arroz carreteiro, ou experimentar uma língua de boi com batata, conhecer o torresmo empanado na mandioca e o pudim de queijo com calda de goiabada, o segredo é ficar ligado ao calendário turístico regional, botar o pé na estrada e aproveitar.

Há quem diga, que a gastronomia rural mineira é mais do que comida. Por ela, o estado traduz identidade, memória e afeto, afinal cada prato carrega um pedaço da história do povo do campo e transforma ingredientes simples em verdadeiras obras-primas do sabor.

Este pertencimento e essas ações de educação patrimonial bem trabalhados é que garantem que essa tradição se mantenha preservada e sirva de elemento de conexão entre gerações e que verdadeiramente fortaleça a economia local e regional.

É o centro-oeste de Minas, que está marcado como uma das regiões mais importantes para a produção de queijos artesanais. Para tanto, há que se considerar o clima, a vegetação, fundamentais para garantirem a qualidade do leite, meio caminho andado para uma boa produção queijeira.

Gastronomia rural é fundamental para preservação da cultura

Por um lado, enquanto a gastronomia brasileira se moderniza e se adapta às novas tendências, a gastronomia rural se firma como uma segmentação fundamental para a preservação da cultura alimentar no Brasil.

Foto: Acervo Prefeitura de Itapecerica/ MG

É uma verdadeira ciranda de bons hábitos, a manutenção das tradicionais receitas familiares, a economia local valorizada e a cereja do bolo, os pequenos produtores valorizados e incentivados a garantir, que os saberes do campo sejam transmitidos de geração em geração.

Em Itapecerica, o Festival de Gastronomia Rural, que começou esta semana, no dia 19 e segue até o domingo, 22 de junho, é um evento que se consolida como um dos maiores e mais esperados do calendário cultural e turístico da região Centro-Oeste de Minas Gerais.

A cidade, que já é reconhecida como o berço cultural do Centro-Oeste mineiro, se transformou em um vibrante palco para mais de 50 atrações que celebram a riqueza da culinária raiz, do artesanato local, da música e dos saberes ancestrais de Minas Gerais.

Em Itapecerica, o sentimento é de orgulho, pois o festival realmente valoriza a comunidade local e dá o protagonismo da festa para os cozinheiros, quitandeiros agricultores e pequenos produtores rurais, artesãos e demais artistas locais. Uma verdadeira celebração cultural.

É uma oportunidade única de vivenciar a autêntica cultura mineira, contada pelas mãos e vozes de seus próprios moradores.

Para quem aprecia o som dos sanfoneiros, a vibração das cordas dos violeiros e o calor da gente mineira, Itapecerica é o destino certo para esta semana. O festival está sendo um mergulho no universo das cozinhas regionais.

Bom ficar atento para as oficinas gastronômicas, que vem sendo ministradas por renomadas cozinheiras Itapecericanas. As mãos abençoadas de Edna Ribeiro, da página “Cozinha da Ieié”, e de Maria Perpétua, a Maria Doceira, prometem desvendar segredos de receitas como quibebe de mandioca e doce de figo cristalizado. Mais do que aulas, esses são rituais de transmissão de saberes, onde a tradição é passada adiante entre lenhas e panelas fumegantes.

Programação para o final de semana em Itapecerica

A programação cultural, permanece recheada de coisas boas e o final de semana, nos dias 21 e 22 de junho, promete ainda mais agito. A Quadrilha Fulô de Laranjeira, vinda de Belo Horizonte, será um dos grandes destaques da festa, com um espetáculo que une tradição, energia e beleza em uma apresentação que exalta as festas juninas.

Foto: Acervo Prefeitura de Itapecerica/ MG

A Cozinha Rural, com suas 30 vagas por oficina, será um espaço concorrido para quem busca aprender segredos antigos, como o modo de fazer farinha, o preparo do biscoito pau a pique ou o tutu tonto do Moçambique. O evento contará ainda com uma Praça de Alimentação bem montada, oferecendo um cardápio repleto de tradições, preparados com afeto e muita história.

A produção artesanal, não ficará por fora da festa, as feiras de artesanato, como a tradicional Feira João Faísca (ARTITA) e a feira de artesanato indígena da Aldeia Muã Mimatxi, enriquecerão o Festival com arte, ancestralidade e originalidade.

Em tempos de integração geral, os bares e restaurantes da cidade também participam do evento, adaptando o seu cardápio para garantir o melhor atendimento possível e o Mercado Municipal Mineirinho também se encarregará de acolher parte da programação, com mais sabores, feira de produtores e alguns shows.

O Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica é uma verdadeira celebração e mostra que o Brasil e Minas Gerais, se encontram em torno de uma boa mesa! O evento, conta com o patrocínio oficial da CEMIG e com uma vasta representação do comércio local.

O Festival, um evento que não é simples de se organizar, é uma co-realização do SEBRAE, com gestão da Espaço Ampliar e realização da Associação Trium Brasil e Governo de Minas. O apoio institucional é da Prefeitura Municipal de Itapecerica, Circuito Turístico Campo das Vertentes, Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, Câmara Municipal de Itapecerica, EMATER Minas Gerais e ART ITA.

Reencontro com as raízes mineiras

O Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica hoje em dia, representa muito mais do que um evento, mas um verdadeiro reencontro com as raízes mineiras, onde sabores tradicionais, histórias e saberes ancestrais se cruzam para fortalecer a identidade do povo do campo, garantindo que cada receita carregue a essência da terra e do trabalho dedicado de gerações.

Em um Brasil que se reinventa a cada dia, a gastronomia rural segue firme como um elo entre passado e presente, um caminho para manter vivos os costumes e resgatar o orgulho da culinária regional. O Festival de Itapecerica reforça essa conexão, celebrando a hospitalidade, a música e a tradição mineira que encantarão a todos, que estiverem por lá.

Fica aqui o convite para que você se jogue e se perca nos aromas, nos sons e nos sabores, reafirmando que Minas Gerais sempre terá um lugar especial à mesa dos brasileiros.

Para maiores informações sobre o Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, acesse @prefeitura.itapecericamg no Instagram, o site ou ligue no 37-99862-8500.

