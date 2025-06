Entre cassinos, vinhos e passeios charmosos: Punta del Este além do óbvio (A vista do resort impressiona, tanto pela estrutura, quanto pela paisagem (Fotos: Uai Turismo))

E se você fosse no inverno para um destino que é super badalado no verão? Se você acha que Punta del Este só ferve no verão, está enganado. No verão, a cidade é puro glamour: praias incríveis, festas badaladas, gente bonita e um pôr do sol inesquecível na Casapueblo.

Mas e no inverno? Punta continua um charme e com muito estilo. Fazer o city tour pela deslumbrante península e por sua orla maravilhosa, encontrar pescadores trabalhando de forma artesanal no porto e alimentar os lobos marinhos e gaivotas são experiências muito marcantes neste período do ano.

A cidade tem muitas lojinhas onde compra-se de tudo, ou quase tudo. Uma “mão enorme” é o monumento que é ícone de Punta Del Este – La mano – a escultura está instalada desde 1982, na conhecida Praia da Mão e foi produzida durante um concurso modernista no balneário por um artista chileno.

A escultura “La Mano” é um dos pontos mais fotografados de Punta del Este (Foto: Uai Turismo)

Um dos ícones da hotelaria sul americana, o Enjoy Punta del Este, que já foi conhecido como Conrad e muito badalado nas décadas de 80 e 90, está hoje sob bandeira de um grupo chileno. O resort segue sustentando suas tradições, mas investindo também em estrutura e serviços, que vão desde do atendimento em português, até um escritório localizado em São Paulo, onde é possível realizar reservas com agentes brasileiros. Este atendimento para o público brasileiro oferece mais comodidades, como a reserva do voo feita em parceria com a Azul com assentos marcados.

O Enjoy Punta del Este conta com 292 quartos amplos e todos com vista para o mar! O pôr do sol é um espetáculo à parte e faz qualquer um parar, relaxar e apreciar o momento num dos hotéis mais charmosos e luxuosos da América do Sul. Além de todo o conforto, o hóspede também pode desfrutar de 1 cassino, 3 piscinas aquecidas, 7 restaurantes, 1 spa, quadras de padel e muito mais. Como se trata de um dos cassinos mais importantes das Américas, a superstição não poderia ficar de fora. No Enjoy o andar número 13 não existe, afinal a sorte é levada muito a sério por lá.

Cassino do Enjoy Punta del Este. (Fotos: Uai Turismo)

Outro ponto superinteressante do resort é a sua localização. Próximo ao centro, os passeios e as compras se tornam muito fáceis, afinal as principais lojas e atrações da cidade estão a poucos metros ou quilômetros. A exclusividade do resort é para todos os gostos, bolsos e idades, se você gosta de se sentir único e de experimentar sua sorte nas roletas, cartas e máquinas, lá é o lugar.

Falando em inverno não podemos deixar de lado os restaurantes maravilhosos, com suas comidas típicas, suas sobremesas que tiram qualquer um da dieta. Ah, e os vinhos! Esses são um dos pontos altos da gastronomia Uruguaia. Alguns restaurantes possuem experiências bárbaras que vão do vinho aos conhaques de produção própria, dos assados aos frutos do mar.

Confira o roteiro gastronômico e cultural por Punta del Este

Jantar no Blend Bar do Cassino: petiscos, cervejas, vinhos e shows todos os dias, a pedida certa para quem não quer ficar longe do Cassino por muito tempo.

petiscos, cervejas, vinhos e shows todos os dias, a pedida certa para quem não quer ficar longe do Cassino por muito tempo. City Tour Punta del Este: Passeio pela orla, charmosas ruas do centro histórico, porto com os pescadores, lobos-marinhos e gaivotas, praia da mão e sua icônica estrutura e a igreja da candelária. Saiba como fazer esse passeio aqui.

Passeio pela orla, charmosas ruas do centro histórico, porto com os pescadores, lobos-marinhos e gaivotas, praia da mão e sua icônica estrutura e a igreja da candelária. Saiba como fazer esse passeio aqui. Narbona: restaurante e vinícola Narbona, em meio aos campos tranquilos e paisagens bucólicas de Maldonado. Experiência que combina tradição rural, produtos artesanais e o charme de uma vinícola centenária. Com produção própria de queijos, massas, embutidos, pães e vinhos, elaborados com matérias-primas frescas, no cardápio, ganham destaque as massas caseiras recheadas, carnes assadas lentamente e sobremesas tradicionais, sempre harmonizadas com rótulos da vinícola, como o Tannat e o Pinot Noir.

O ambiente sereno e acolhedor do Narbona Punta del Este, com mesas ao ar livre entre vinhedos e oliveiras, além do interior decorado com móveis antigos e louças clássicas. (Foto: Uai Turismo)

Provence: Jantar exclusivo com a chef do Hotel, Magali O´Neil, ela apresentou vários pratos que são destaque também no Restaurante St. Tropez, carnes, risotos e massas meticulosamente concebidos, harmonizadas com vinhos uruguaios de destaque internacional.

Jantar exclusivo com a chef do Hotel, Magali O´Neil, ela apresentou vários pratos que são destaque também no Restaurante St. Tropez, carnes, risotos e massas meticulosamente concebidos, harmonizadas com vinhos uruguaios de destaque internacional. MACA / Museu de Arte Contemporânea Atchugarry: representa uma das paradas inspiradoras do roteiro, localizado em um parque de esculturas a céu aberto, o museu abriga obras de artistas latino-americanos, europeus e norte-americanos, com curadoria cuidadosa e arquitetura que dialoga com a paisagem natural, é um ponto de encontro entre arte, natureza e contemplação, que reflete o espírito criativo e acolhedor do Uruguai.

Arte contemporânea no Uruguai (Fotos: Uai Turismo)

Las Espinas: O restaurante é um refúgio gastronômico a cerca de 200 metros de altitude, com uma vista deslumbrante de 360° para o mar, vinhedos e serra o local se torna uma vivência única. Com arquitetura elegante que combina madeira, pedra e vidro, nos dias mais frios a lareira dá o toque de conforto e acolhimento. O cardápio à la carte valoriza ingredientes locais em pratos autorais com sotaque uruguaio e oferece uma experiência completa, unindo gastronomia, paisagem e serviço impecável.

O salmão e o crème brulée são magníficos, sempre harmonizados com os vinhos premiados da casa (Fotos: Uai Turismo)

Ovo Beach Club: Drinks, boas conversas e um ambiente muito descontraído, um espaço renovado dedicado à descoberta de coquetéis de autor e à fusão de sabores, com um cardápio onde se combinam técnicas e texturas das culturas peruana e japonesa. Um dos destaques da Praia Mansa, sua gastronomia e coquetéis são de altíssima qualidade, apresentam uma proposta única de entretenimento.

Drinks, boas conversas e um ambiente muito descontraído, um espaço renovado dedicado à descoberta de coquetéis de autor e à fusão de sabores, com um cardápio onde se combinam técnicas e texturas das culturas peruana e japonesa. Um dos destaques da Praia Mansa, sua gastronomia e coquetéis são de altíssima qualidade, apresentam uma proposta única de entretenimento. Casa Pueblo: Emblemática e emocionante Casa Pueblo, hoje transformada em museu, também compõe a jornada cultural da região. Esculpida à mão, a casa foi erguida com materiais como lata e cimento, com as paredes modeladas pelas mãos do próprio artista sobre os penhascos de Punta Ballena, a construção é uma obra de arte habitável e única, sem linhas retas e com uma arquitetura orgânica. Os visitantes exploram a vida e a obra do artista em salas temáticas, galerias e ambientes preservados, é possível observar fotos de várias personalidades, artistas, políticos e figuras públicas que Vilaró mantinha em sua intimidade. O encerramento, acontece com a “Cerimônia do Sol” onde, diariamente, minutos antes do pôr do sol, é realizada uma cerimônia com a leitura de um poema dedicado ao sol, com a voz gravada do artista.

A Casa Pueblo é um dos locais mais visitados do Uruguai (Foto: Uai Turismo)

Las Brisas: Seu extenso cardápio oferece diversos pratos internacionais onde se destacam massas caseiras, pescados do dia, saladas variadas e grelhados uruguaios, é um verdadeiro show gastronômico, não se engane por ele ser o restaurante onde os hóspedes começam o dia com um delicioso buffet de café da manhã. A partir do seu terraço exterior, pode desfrutar de uma vista privilegiada sobre o mar e a Ilha Gorriti.

Então, para uma experiência completa, seja no Verão ou Inverno, Punta del Este encanta em qualquer estação do ano!

