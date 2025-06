Florim do Caribe: a nova moeda de Curaçao e São Martinho (Novas notas do Florim do Caribe (Foto: Divulgação))

Desde março de 2025, uma nova moeda foi introduzida nas ilhas de Curaçao e São Martinho: o florim do Caribe! Isso implica na emissão de 5 novas cédulas e 7 novas moedas. As notas foram inspiradas no “Mundo Submarino”. Na parte da frente, retratam a vibrante vida marinha dos destinos, representando a unidade entre Curaçao e São Martinho. No verso, observa-se locais de grande importância histórica e cultural.

“Um novo momento para todos nós os moradores de Curaçao e visitantes e um cenário de adaptações. Acreditamos que a nova moeda seja facilmente introduzida e que representa bem nossa fauna submarina” comenta Elaine Francisca, Gerente Regional do Curaçao Tourist Board para América do Sul.

As moedas apresentam imagens do Rei Willem-Alexander, da vida marinha e da flor de laranjeira, típica dos dois países. As moedas consistem em duas séries: uma com a inscrição “Curaçao” e outra com a inscrição “São Martinho”. É possível efetuar pagamentos com as duas séries em ambos locais. Quem ainda possuir florim das Antilhas Neerlandesas (ANG) poderá realizar pagamentos em espécie até 30 de junho de 2025. O troco já será realizado em florins do Caribe.

E quem tiver notas e moedas antigas poderá trocá-las no Banco Central de Curaçao e São Martinho. Os turistas que desembarcam em Curaçao podem usar além do florim do Caribe e o dólar – muito utilizado no comércio em geral – assim como cartões de crédito e débito.

