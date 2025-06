Programação de São João no Santuário do Caraça neste final de semana - (crédito: Uai Turismo)

Programação de São João no Santuário do Caraça neste final de semana (Festa Junina do Caraça 2024 (Foto: PBCM))

Quem gosta do clima junino pode se preparar, pois o Santuário do Caraça, um dos destino turísticos mais procurados de Minas Gerais, referência em história, religiosidade e paisagens exuberantes, vai se transformar em um arraiá animado para hóspedes e visiantes durante o São João do Caraça — uma celebração entre a fé, a cultura e a alegria das tradições juninas, com música ao vivo e apresentação do grupo de quadrilha Feijão Queimado. Neste sábado e domingo, 28 e 29 de junho, o local vai receber uma programação especial repleta de atrações típicas, aberta ao público geral mediante o pagamento de day use, com bebidas e comidas comercializadas à parte.

Segundo Pablo Azevedo, gerente geral do Santuário do Caraça, a festividade busca valorizar e preservar o rico patrimônio cultural das festas juninas. “Estamos preparando dois dias de muita animação, com decoração típica, comidas tradicionais e atrações culturais para todas as idades. O São João do Caraça é uma experiência encantadora, que vai além do turismo religioso, proporcionando momentos que conectam as pessoas à cultura popular e à tradição”, ressalta.

Além da celebração religiosa, a festa também representa incentivo à economia regional. “As barraquinhas de comidas típicas serão operadas por moradores da região, estimulando o desenvolvimento local e fortalecendo a comunidade do entorno”, explica o gerente geral.

Festa Junina do Caraça 2024 (Foto: PBCM)

Confira a programação:

Sábado – 28 de junho | 10h às 16h

Barracas com comidas típicas da culinária junina

Apresentação do grupo Feijão Queimado

Música ao vivo com Tupete Silva

Domingo – 29 de junho | 12h às 16h

Apresentação de grupos escolares

Show com Tupete Silva

As comemorações foram pensadas para agradar toda a família, promovendo alegria e integração em um ambiente seguro e acolhedor. “É uma grande oportunidade para vivenciar o melhor das festas de São João em meio à natureza e à tradição, no coração do Caraça”, conclui Pablo Azevedo.

