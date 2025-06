Evento inédito na América do Sul: Brasil será sede da maior conferência global sobre HIV/AIDS (Estima-se que cinco mil participantes serão turistas estrangeiros com permanência média de três a cinco noites, injetando cerca de R$ 54,7 milhões na economia (Foto: Divulgação/Embratur-Sebrae))

O Rio de Janeiro sediará a 26ª Conferência Internacional de Aids em 2026, um marco para a América do Sul, que recebe o evento pela primeira vez. Anunciado pela Sociedade Internacional de Aids (IAS), o encontro está marcado para os dias 25 a 30 de julho e deve reunir 10 mil participantes. Além da relevância científica, o evento representa um impacto econômico para o Brasil. De acordo com a Gerência de Inteligência de Dados da Embratur, estima-se que, do total de participantes, cinco mil serão turistas estrangeiros com permanência média de três a cinco noites, injetando diretamente na economia cerca de R$ 54,7 milhões.

Para apoiar a conquista da sede, a Embratur colaborou com o Visit Rio Convention Bureau e Fiocruz, reforçando o compromisso do Brasil em atrair grandes eventos internacionais que movimentam o turismo de negócios, geram oportunidades econômicas e fortalecem a imagem do país como referência em acolhimento e em defesa de causas humanitárias.

De acordo com Marcelo Freixo, presidente da Agência, “trazer a Conferência Internacional de AIDS para o Rio de Janeiro posiciona o Brasil no centro do cenário global da saúde e do turismo de eventos. A Embratur trabalha para posicionar nosso país como destino de grandes encontros internacionais, destacando nossa hospitalidade, nossa infraestrutura para eventos e nosso compromisso com temas globais de interesse coletivo”, destaca.

A primeira reunião para captação do evento teve início durante a IMEX Frankfurt 2023, feira internacional onde a Embratur promove o setor MICE. O evento reforça o papel do país como destino qualificado para sediar relevantes encontros e impulsionar negócios que fomentam o turismo, especialmente congressos da área médica, segmento que, segundo a ICCA (International Congress and Convention Association), lidera a realização de eventos técnicos no mundo. Seu impacto positivo na economia e na imagem internacional do Brasil está alinhado ao Programa de Apoio à Captação e Promoção de Eventos Internacionais da Embratur, que viabilizou o apoio institucional à candidatura.

Para o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, “a realização dessa conferência no Brasil é um reconhecimento global do compromisso do governo federal com o enfrentamento do HIV. Vivemos, no SUS, um momento marcante: em 2024, alcançamos a menor taxa de mortalidade por AIDS da série histórica e, mais recentemente, entregamos a documentação para a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV. Ao sediar esse evento, reafirmamos o papel do Sistema Único de Saúde como referência em prevenção, diagnóstico e tratamento inovadores”.

O presidente-executivo do Visit Rio Convention Bureau, Carlos Werneck, também comemorou. “Receber a AIDS 2026 é motivo de orgulho para o Visit Rio e para a cidade. Trata-se de um evento de enorme relevância para a saúde pública mundial e será uma honra ser palco de discussões tão importantes”, afirmou.

A conferência acontece em um momento de fortalecimento das ações no enfrentamento ao HIV no mundo. Para Beatriz Grinsztejn, presidente da IAS e copresidente internacional da AIDS 2026, “a resposta ao HIV precisa urgentemente se adaptar, inovar e reforçar soluções impulsionadas pela comunidade para manter o acesso à prevenção, ao tratamento e aos cuidados. Como a maior conferência do mundo que reúne pessoas afetadas pelo HIV e trabalhando com o tema, a AIDS 2026 será fundamental para proteger o progresso que alcançamos e traçar um caminho a seguir, juntos”, destaca.

O Brasil tem uma trajetória reconhecida internacionalmente no combate ao HIV/AIDS, garantindo acesso gratuito à terapias de ponta desde o final dos anos 1990 e liderando estudos sobre prevenção e inovação. “Adotamos políticas de vanguarda, como o programa Tratar Todos, e ampliamos o acesso à profilaxia pré-exposição ao HIV. O SUS foi decisivo para enfrentar desigualdades e continua sendo exemplo global”, lembra Draurio Barreira, copresidente local da AIDS 2026 e diretor do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e IST do Ministério da Saúde.

O encontro reforça também a importância de dar visibilidade a populações historicamente mais vulneráveis, como destacou a copresidente regional Claudia Cortes, do Chile: “A América Latina abriga centenas de grupos étnicos, comunidades migrantes e refugiados. Trazer a conferência para cá é também uma forma de garantir voz a quem muitas vezes é invisibilizado”, disse.

Conferência

A Conferência Internacional de Aids é a principal plataforma global para o avanço da resposta ao HIV. Como a maior conferência mundial sobre HIV e AIDS, ela se situa de forma única na intersecção entre ciência, política e advocacy, reunindo pesquisadores, formuladores de políticas, profissionais de saúde, pessoas vivendo com HIV, financiadores, mídia e comunidades. Desde sua criação em 1985, a conferência tem servido para fortalecer políticas e programas que garantem uma resposta baseada em evidências ao HIV e epidemias relacionadas.

A realização da AIDS 2026 conta com o apoio da Embratur, Visit Rio, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério da Saúde, Prefeitura do Rio de Janeiro e Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA). As inscrições para o evento iniciam em novembro de 2025. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

