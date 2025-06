Encontro da Hotelaria desbrava fronteiras e chega à olímpia (Último Encontro da Hotelaria que aconteceu nos dias 1 e 2 de novembro de 2024, em Araxá (Foto: Maarten Van Sluys))

Acontece esta semana na Arena Olímpia, entre os dias 26 (5ªfeira) e 28 (sábado), na vibrante estância turística de mesmo nome, no próspero interior paulista, a 24ª edição do “ENCONTRO DA HOTELARIA”. Sintam-se todos convidados para o único evento itinerante da hotelaria brasileira que, pela primeira vez, cruza a fronteira de Minas Gerais. Muito conteúdo, benchmarking, networking, bons Negócios e também diversão – Tudo em um só lugar durante estes três dias!

Com grande satisfação me juntarei ao amigo e parceiro de muitas labutas, Marcos Valério Rocha, em mais esta empreitada que leva sua assinatura. Ele, um resoluto visionário desde os primórdios ao concretizar a 1ª edição em 2006.

“Tudo começou, no início da minha trajetória no setor, nos anos 90. Um evento despertou o meu interesse: O famoso “Rio é de Vocês”, promovido pela ABIH-RJ em parceria com a Riotur — e, se não me falha a memória, a Varig também era parceira. Tratava-se de uma ação promocional do Estado do Rio de Janeiro, um “roadshow” que reunia hotéis dos principais destinos do Estado: Capital, regiões dos Lagos e Serrana. O evento percorria as principais capitais brasileiras — São Paulo, Curitiba, Brasília etc. Em Belo Horizonte ele acontecia nos salões do icônico Belo Horizonte Othon Palace Hotel, na época comandado pelo mestre Celso Morandi. Nós da equipe comercial erámos responsáveis por convidar e mobilizar o trade turístico local para o evento”, relembra saudoso Marcos Valério.

Uma década depois, já no Merit Plaza Hotel, ele recebeu a incumbência da sua diretoria em dar continuidade a uma Festa Junina do hotel voltada para colaboradores e clientes. Para ele foi a primeira oportunidade para planejar, estruturar e executar um evento de notória magnitude. Nascia ali o “Arraiá do Merit”, depois rebatizado “Arraiá Tour”, evento temático que fez história em Belo Horizonte.

“Nessa época eu fazia parte da diretoria da ABIH-MG e, atendendo à um pedido do então presidente da entidade, representei-o em um evento em Florianópolis, o “Encontro Catarinense de Hotéis – ENCATHO”. Voltei de lá determinado a criar um evento análogo para a hotelaria mineira. Tive o total apoio de outro mestre da nossa hotelaria, César Viana, então presidente da ABIH-MG. O “Rio é de Vocês” despertou interesse e a inspiração. O “Arraiá Tour”, com suas 10 edições realizadas, proporcionou-me a primeira oportunidade real de ampliar minha rede de contatos e captar recursos para viabilizar o evento que pretendia. Já o “ENCATHO” mostrou-me a importância de um evento regional bem estruturado para o desenvolvimento da hotelaria”, explica Marcos Valério Rocha.

Encontro da Hotelaria

Esses três eventos foram fundamentais para o surgimento do “Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira”, nome das seis primeiras edições. Após sua ida para a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Marcos renomeou o vibrante evento como “Encontro da Hotelaria”, inaugurando assim um novo ciclo que o transformou no até hoje único evento itinerante do setor no país realizado em 16 cidades mineiras. Agora, pela primeira vez, ele acontece em São Paulo, maior mercado hoteleiro, tanto na oferta como na demanda, do Brasil. Uma nova fronteira que se abre para essa iniciativa que promete alcançar patamares ainda maiores.

Na imperdível programação do evento que se inicia na 5ª feira às 13h, no auditório principal, com capacidade para 400 pessoas, serão realizadas palestras e painéis com a presença de renomados profissionais do setor, estandes de fornecedores de produtos e serviços, além de visitas técnicas exclusivas à atrações da “Disney Brasileira”, como é chamada carinhosamente a pujante Olímpia.

As visitas incluem os três maiores hotéis do Brasil e os principais parques aquáticos e temáticos da cidade que pulsa pelos 365 dias do ano. Os visitantes do ENCONTRO terão um pacote de hospedagem com descontos especiais em todos os quatro hotéis conveniados: Enjoy Solar das Águas Park Resort com 400 quartos, Thermas de Olímpia Resort com 488 apartamentos, Wyndham Olímpia Royal Hotels que opera 708 habitações no pool hoteleiro e o Resort Olímpia by Hot Beach este com 264 unidades habitacionais.

Programação da 24ª edição do Encontro da Hotelaria

5ª feira

Durante a abertura do evento que contará com a presença do ilustre Prefeito de Olímpia Geninho Zuliani, ocorrerá uma homenagem póstuma à Benito Benatti, falecido na semana passada. Benito foi o visionário fundador do “Thermas dos Laranjais” em 1987, abastecido pelas águas quentes do Aquífero Guarani, é o parque aquático mais visitado da América Latina e o segundo mais visitado do mundo, com mais de três milhões de visitantes/ano. Com absoluta certeza o destino situado a 438 kms da capital deve à ele o destaque que ocupa atualmente no cenário do turismo nacional.

Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e coordenador do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC capitaneará o primeiro painel: “A IMPORTÂNCIA DAS ORGANIZAÇÕES PATRONAIS, LABORAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS, NA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DOS SEUS MEMBROS”. Em seguida Caio Calfat, presidente da ADIT Brasil e autor de inúmeras bibliografias setoriais abordará o relevante tema: “INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOTELEIRO – TRAJETÓRIA E TENDÊNCIAS”. Na sequência um PAINEL JURÍDICO reunindo dois experts convidados: Dr.Ricardo Rielo (Advogado da FBHA) e Magnho José (Jornalista especializado e presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal – IJL). Eles debaterão “OS IMPACTOS DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE LEGALIZA OS CASSINOS NO TURISMO E NA HOTELARIA” e “AS CONSEQUENCIAS DO FIM DO PERSE E INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA CAMAREIRAS”.

Ainda na programação o incansável empresário Waldir Miguel, fundador da Rede Nacional Inn -Maior rede de hotéis 100% brasileira – com atuais 85 hotéis em 32 cidades e 8 estados, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Poços de Caldas. Tendo aprendido com pai que “O sol nunca deveria o pegar na cama”, ele apresentará aos presentes a “TRAJETÓRIA DA MAIOR REDE DE HOTÉIS 100% BRASILEIRA”. Para encerrar a programação do primeiro dia, Ariadne Silva (AS Consultoria). Com mais de duas décadas dedicadas ao setor hoteleiro, referência em liderança e operações de hospitalidade, ela têm como propósito transformar pessoas, auxiliar hotéis na redução de custos, aumentar sua produtividade e melhorar seu posicionamento no mercado. Sua relevante palestra será “EXCELÊNCIA EM HOSPITALIDADE: O PAPEL ESSENCIAL DAS CAMAREIRAS”.

6ª feira

Na 6ªfeira, segundo dia do evento, a programação se inicia às 14h com Pablo Morbis (Presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas – SINDEPAT), que abordará o tema “PARQUE TEMÁTICOS E ECOLÓGICOS – COMO CONCILIAR TURISMO DE MASSA COM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, LAZER E EDUCAÇÃO”. A segunda atração do dia será Taiza Krueder (CEO do Clara Resorts), apaixonada por hotelaria, gastronomia e viagens, ela é um fenômeno com quase 800 mil seguidores no Instagram somados os perfis pessoal e do Clara Resorts, rede que com exclusivos resorts em Dourado e Ibiúna em São Paulo e Brumadinho/Inhotim em Minas Gerais. Através de uma gestão focada em ESG, práticas que valorizam a preservação do meio ambiente, consumos racionais de recursos e responsabilidade social, ela apresentará a palestra “GERAÇÃO DE EMPREGOS E PROFISSIONAIS MAIS QUALIFICADOS”.

Logo a seguir, Gustavo Syllos, executivo com mais de 25 anos de atuação em posições de liderança no mercado de viagem, gestor de vendas, marketing e distribuição em cias. aéreas, agências e hotéis e este colunista, Maarten Van Sluys, executivo e consultor estratégico, atuante desde 1987 no setor hoteleiro no Brasil e outros países à frente de diversos hotéis de rede e independentes além de criador do Grupo de Gestores da Hotelaria (GGH) com mais de 1.800 participantes. Juntos, Gustavo e eu abordaremos dois temas de suma importância que conversam entre si: “MARKETING, DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO” e “GESTOR 5.0 – LIDERANÇAS FOCADAS NA GESTÃO DE EQUIPES MULTIFUNCIONAIS”. Cristiano Lopes, professor universitário e especialista em estratégias de marketing, requisitado palestrante motivacional de temas relacionados à vendas, empreendedorismo e turismo com mais de 2.100 palestras no Brasil e no exterior, encerrará a programação desta edição do ENCONTRO com sua apresentação: ”CORTANDO NA ALTA – MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO DA SUA EQUIPE”

Patrocínio: Confederação Nacional do Comércio (CNC) SESC SENAC

Promoção: Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA)

Apoio: Prefeitura da Estância Turística de Olímpia

Apoio Institucional: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo (SINHORES), Associação Olimpiense de Hotéis, Pousadas, Bares e Restaurantes (AOHPBR) e Parque Aquático Thermas dos Laranjais.

Curadoria: Grupo Gestores da Hotelaria (GGH)

Realização: Mensagem & Imagem Consultoria e Eventos

Expositores nacionais: Harus, Totvs, App Sistemas, Saga System, Ciça Confecções, American Flex, Ecomaster, Trilan Company, BidFood, Camercial CGC, Qualifest, Central Benefícios, Terreos, Rio Acima Hortifruti e AresClean.

Expositores locais: Supermercado Iquegami, Microlins Olímpia, CAHOME Eventos, Atlântica Acabamentos, CIEE Olímpia, Cervejaria Olímpia, Olímpia 360 Tour Virtual, Nestlé, STUDIO E Beleza e Estética.

“Nosso objetivo é promover o aprimoramento e o desenvolvimento de empresas e profissionais da hotelaria, proporcionando troca de conhecimentos e experiências para um crescimento sustentável do turismo no Brasil. Não perca esta chance de se atualizar, expandir sua rede de contatos e impulsionar seus negócios em um ambiente inspirador”. (Marcos Valério Rocha)

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

