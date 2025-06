ExpoQueijo projeta impacto de R$ 50 milhões em Araxá (ExpoQueijo: principal evento no segmento nas Américas (Foto: Divulgação))

A ExpoQueijo Brasil 2025 deve movimentar cerca de R$ 50 milhões na economia de Araxá durante os quatro dias de evento. A estimativa segue parâmetros da Fundação Getúlio Vargas (FGV), segundo os quais cada R$ 1 investido em promoção turística resulta em um retorno de R$ 20 para a economia local, por meio do consumo de visitantes.

Um dos setores mais impactados é a hotelaria. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, mais de 90% da rede hoteleira da cidade já está ocupada. A secretária Alda Sandra Barbosa Marques destaca o efeito multiplicador que o evento provoca no comércio e nos serviços locais. “Isso é muito importante porque é um evento que realmente traz divisas e leva o nome de Araxá e de Minas Gerais para todo o mundo. Quem vem à cidade não fica só no evento, frequenta restaurantes, lojas, não deixa de levar doces e artesanato”, afirma.

O Grande Hotel Termas de Araxá, sede da ExpoQueijo e um dos principais marcos históricos e turísticos da cidade, registra uma grande ocupação durante o período. Inaugurado em 1944, o empreendimento abriga em seus salões luxuosos todas as etapas do concurso e do fórum internacional, além da feira de negócios, vila gastronômica e dos shows culturais na área externa. “Sediar a ExpoQueijo reforça a conexão do Grande Hotel Termas de Araxá com as tradições mineiras. Assim como o queijo, reconhecido como patrimônio cultural, o hotel carrega em sua essência o compromisso com a preservação da história e da identidade de Minas. Receber a ExpoQueijo confirma nossa relevância como destino turístico e fortalece nossa vocação enquanto patrimônio”, afirma Fernanda Bicalho, gerente de relações institucionais do hotel.

Com a alta demanda, cresce também a procura por casas e apartamentos de aluguel por temporada. O empresário Nilton Ribeiro Júnior, que atua no setor imobiliário, relata aumento expressivo nas reservas. “Muita gente já reservou e continuamos tendo procura aqui na imobiliária de pessoas que ainda querem vir a Araxá para o evento”, diz.

Outro setor que também espera aumento expressivo na demanda é o de transporte. Empresas de transporte por aplicativo, por exemplo, estão ampliando a oferta de serviços. Gilberto Duarte Ferreira, empresário do segmento, informa que a frota disponível será reforçada. “Vamos ter mais de 120 carros à disposição durante os dias da ExpoQueijo. Nossa expectativa é de um aumento de pelo menos 20% na procura pelos serviços em relação aos outros períodos do ano”, ressalta.

