Feirão do Turismo 2025: Ministério do Turismo divulga lista preliminar de agências e operadoras habilitadas ((Foto: Arquivo MTur))

Ministério do Turismo divulgou nesta terça-feira (24/06) a lista preliminar das agências de viagens e operadoras de turismo habilitadas para participar do Feirão do Turismo 2025: Conheça o Brasil. Ao todo, mais de 120 empresas de 21 estados brasileiros se inscreveram, sendo que 73 foram selecionadas nas modalidades presencial e virtual do evento, que ocorrerá no mês de agosto.

Clique AQUI e acesse a lista preliminar dos selecionados.

O prazo para interposição de recursos está aberto até o dia 27 de junho, conforme as regras estabelecidas no edital.

O processo de seleção foi conduzido pela Comissão de Avaliação e Seleção do Ministério do Turismo, com base na análise documental e em critérios técnicos, a exemplo de presença digital, participação em edições anteriores como expositor, adoção de iniciativas de inovação e sustentabilidade, além da abrangência territorial das propostas.

O Feirão do Turismo 2025: Conheça o Brasil será realizado em dois formatos:

• Presencial: de 21 a 23 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP);

• Virtual: de 21 a 27 de agosto, por meio de plataforma digital.

A iniciativa busca estimular o turismo interno, promovendo a oferta de pacotes promocionais com preços acessíveis ao consumidor. Além de incentivar viagens pelo Brasil, o Feirão tem como objetivo impulsionar a geração de emprego e renda para profissionais e empresas do setor.

