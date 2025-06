Brasília recebe em setembro o 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável (O Fórum é um chamado coletivo: é hora de colocar a responsabilidade social, ambiental, econômica e cultural no centro das decisões que movem o setor. (Foto: Divulgação))

O turismo no Brasil precisa de novos rumos — e o 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável nasce para ser esse ponto de virada. De 11 a 14 de setembro de 2025, em Brasília, a capital federal vai se transformar em um grande espaço de escuta, aprendizado e articulação em defesa de um turismo que respeite pessoas, territórios e o planeta. Mais do que um evento, o Fórum é um chamado coletivo: é hora de colocar a responsabilidade social, ambiental, econômica e cultural no centro das decisões que movem o setor.

LEIA TAMBÉM: Turismo não pode acontecer a qualquer custo: o caso da brasileira no vulcão da Indonésia

Durante quatro dias, comunidades tradicionais, gestores públicos, empreendedores, comunicadores, pesquisadores, profissionais de turismo e lideranças vão se encontrar para construir, juntos, caminhos possíveis para um futuro mais justo e sustentável. A programação será intensa e diversa, com plenárias, rodas de conversa, oficinas práticas e vivências culturais que convidam à reflexão e à ação. Cada atividade foi pensada para fortalecer o protagonismo de quem, há muito tempo, transforma o turismo em ferramenta de resistência e de geração de renda nos territórios.

Com a participação prevista de mais de 200 pessoas vindas de todas as regiões do país, o Fórum será também um espaço de visibilidade para a produção local e periférica. A Feira Cultural reunirá artesãos, coletivos e pequenos empreendedores, enquanto o Prêmio Vitrine do Turismo Responsável reconhecerá experiências turísticas que estão mudando realidades com criatividade, inclusão e impacto positivo. Uma visita técnica à comunidade Quilombola Kalunga, em Cavalcante (GO), também faz parte da programação, reforçando a importância de conhecer e valorizar quem faz o turismo acontecer na base.

LEIA TAMBÉM: Feirão do Turismo 2025: Ministério do Turismo divulga lista preliminar de agências e operadoras habilitadas

Idealizado pelo Grupo Vivejar, o Fórum é resultado da mobilização de diversas redes, movimentos e organizações que acreditam no turismo como uma poderosa ferramenta de transformação social e ambiental. A intenção é clara: sair do discurso e partir para a ação, criando conexões, fortalecendo parcerias e inspirando novas práticas para um turismo mais ético e regenerativo. O evento segue convidando destinos, organizações e empresas a aliarem suas marcas a este movimento.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo