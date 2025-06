Conflito no Oriente Médio reforça importância do agente de viagens - (crédito: Uai Turismo)

O agravamento da tensão entre Israel e Irã na última semana tem afetado diretamente o turismo no Oriente Médio, região que abriga destinos bastante procurados por brasileiros, como Israel, Emirados Árabes Unidos, Egito e Jordânia. O fechamento temporário de espaços aéreos e a suspensão de voos acenderam o alerta entre viajantes, operadores e companhias aéreas. Diante desse cenário, a Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Nacional – reforça a importância da atuação profissional do agente de viagens na mediação com fornecedores e na assistência ao passageiro em momentos de instabilidade geopolítica.

A ABAV Nacional acompanha de perto os desdobramentos da crise e mantém contato com autoridades para atualizar os agentes associados, que seguem prestando suporte individualizado a seus clientes. Além da suspensão de voos em países diretamente envolvidos no conflito, conexões em grandes hubs da região, como Dubai e Doha, a capital do Catar, também podem sofrer atrasos ou alterações.

“O agente de viagens é a ponte entre o passageiro e toda a cadeia do turismo. É ele quem garante acesso a informações atualizadas, orienta sobre segurança e viabiliza negociações com fornecedores, tanto para quem pretende ir a esses destinos, quanto quem já está lá e precisa retornar. Em momentos como este, ter um agente ao lado faz toda a diferença, pois ele está preparado para lidar com imprevistos”, afirma presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros.

A Associação reforça ainda que a recomendação é evitar deslocamentos não essenciais para regiões afetadas por conflitos. Destaca, ainda, que passageiros com viagens marcadas para a região devem ficar atentos às recomendações das autoridades brasileiras e estrangeiras. Por fim, orienta que os turistas mantenham contato com a agência de viagens contratada antes de tomar qualquer decisão por conta própria.

Confira as orientações da ABAV Nacional para quem tem viagem marcada para o Oriente Médio:

Fale com seu agente de viagens : Ele pode verificar com precisão as políticas de reembolso, crédito ou remarcação dos fornecedores envolvidos na sua viagem.

: Ele pode verificar com precisão as políticas de reembolso, crédito ou remarcação dos fornecedores envolvidos na sua viagem. Evite o cancelamento direto : Cancelar passagens ou reservas por conta própria pode resultar em perda de direitos ou valores pagos.

: Cancelar passagens ou reservas por conta própria pode resultar em perda de direitos ou valores pagos. Espere antes de remarcar : Com o cenário ainda instável, é prudente aguardar instruções dos fornecedores para tomar uma decisão segura.

: Com o cenário ainda instável, é prudente aguardar instruções dos fornecedores para tomar uma decisão segura. Priorize a segurança: Em caso de viagem em andamento, siga as orientações do agente de viagens e das autoridades locais.

Confira as orientações do Itamaraty aos turistas, de acordo com o país:

Israel: A Embaixada do Brasil em Tel Aviv recomenda que os brasileiros em Israel permaneçam em seus locais de hospedagem ou residência e monitorem as diretrizes de segurança e eventuais alertas de ataques publicados pelo Comando da Frente Interna. Pessoas, independentemente da idade, que tenham intenção de deixar o país devem preencher este formulário.



A Embaixada do Brasil em Tel Aviv recomenda que os brasileiros em Israel permaneçam em seus locais de hospedagem ou residência e monitorem as diretrizes de segurança e eventuais alertas de ataques publicados pelo Comando da Frente Interna. Pessoas, independentemente da idade, que tenham intenção de deixar o país devem preencher este formulário. Irã: Cidadãos brasileiros que estejam no Irã e necessitem de ajuda emergencial da Embaixada do Brasil devem entrar em contato com o seguinte número: 0912 148 5200 (ligações a partir do Irã) ou + 98 912 148 5200. Situações emergenciais são aquelas onde há risco imediato à integridade física da pessoa.



Cidadãos brasileiros que estejam no Irã e necessitem de ajuda emergencial da Embaixada do Brasil devem entrar em contato com o seguinte número: 0912 148 5200 (ligações a partir do Irã) ou + 98 912 148 5200. Situações emergenciais são aquelas onde há risco imediato à integridade física da pessoa. Jordânia: País não está diretamente envolvido no conflito e a situação é estável. Podem ocorrer, no entanto, manifestações de rua, fechamentos de espaços aéreos por medida de segurança (com cancelamento/reagendamento de voos) e presença de objetos não identificados sobre o espaço aéreo jordaniano. Recomenda-se aos cidadãos brasileiros que sigam as recomendações de segurança das autoridades, evitem multidões, protestos e regiões de fronteira. É importante monitorar a mídia local e verificar se seus documentos de viagem estão em dia e com ao menos seis meses de validade.



País não está diretamente envolvido no conflito e a situação é estável. Podem ocorrer, no entanto, manifestações de rua, fechamentos de espaços aéreos por medida de segurança (com cancelamento/reagendamento de voos) e presença de objetos não identificados sobre o espaço aéreo jordaniano. Recomenda-se aos cidadãos brasileiros que sigam as recomendações de segurança das autoridades, evitem multidões, protestos e regiões de fronteira. É importante monitorar a mídia local e verificar se seus documentos de viagem estão em dia e com ao menos seis meses de validade. Egito: Também não está diretamente envolvido no conflito e permanece em situação de normalidade. Ainda assim, recomenda-se aos brasileiros sigam as orientações de acompanhar as atualizações e alertas de segurança emitidos pelas autoridades locais, especialmente no que se refere à travessia de fronteiras terrestres. Embora alguns postos, como Taba-Eilat (no sul do Sinai), estejam operando normalmente, há possibilidade de fechamento súbito, sem aviso prévio. O deslocamento até essas áreas pode representar risco significativo à segurança do viajante. Evitar aglomerações, manifestações públicas e deslocamentos para regiões de fronteira e verificar a validade dos documentos de viagem, assegurando que estejam atualizados e com, no mínimo, seis meses de validade também são diretrizes da Embaixada. Em caso de emergência, o plantão consular geral do Itamaraty atende pelo número +55 61 98260 0610. Já o plantão consular da Embaixada do Brasil no Cairo atende no +20 12 2244 4808.

A ABAV Nacional segue acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário aos agentes de viagens e, por consequência, aos viajantes. A entidade mantém a expectativa de que o conflito seja superado o quanto antes, com a preservação de vidas e o retorno da estabilidade na região.

