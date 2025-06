Experiências Wellness no turismo devem movimentar mais de US$ 1 trilhão em 2025 - (crédito: Uai Turismo)

Experiências Wellness no turismo devem movimentar mais de US$ 1 trilhão em 2025 (Terapia Sonora no Hyatt Vivid Grand Island (Foto: Hyatt Inclusive Collection))

Com um crescimento acelerado e ocupando uma posição de destaque na indústria de viagens, o turismo de bem-estar já não é mais um segmento de nicho. Segundo o Global Wellness Institute (GWI), o mercado deve movimentar US$ 1,3 trilhão até o final de 2025, crescendo quase o dobro do ritmo do turismo tradicional. Mais do que luxo, os viajantes buscam experiências transformadoras que promovam saúde física, mental e emocional.

De olho nessa demanda, hotéis e resorts vêm investindo fortemente em infraestrutura, serviços e experiências voltadas ao wellness. O setor evoluiu para atender diferentes perfis de viajantes, que hoje priorizam equilíbrio, longevidade e conexão com a natureza e a cultura local. As principais tendências que estão moldando esse setor são:

Retiros de isolamento e silêncio: Destinos que oferecem desconexão total – tanto digital quanto social – estão em alta, com propostas que vão de cabanas de meditação a experiências imersivas como cerimônias de purificação ou saunas ao ar livre.

Tecnologia a serviço do bem-estar: Wearables que monitoram sono e estresse, check-ins digitais e até sensores nos quartos que ajustam o ambiente conforme as preferências do hóspede são cada vez mais comuns.



Sustentabilidade integrada: Hotéis adotam práticas eco-friendly, com energia solar, redução de plástico, alimentos orgânicos e experiências que envolvem conservação ambiental e imersão cultural.



Personalização e longevidade: O foco agora é oferecer experiências customizadas que vão desde consultas com especialistas em saúde até itinerários de autoconhecimento e programas de bem-estar contínuo, com suporte digital e fidelização pós-estadia.

Grandes redes estão ampliando a presença no segmento. A Hyatt Inclusive Collection, por exemplo, já opera em mais de 14 destinos e seguirá sua expansão com inaugurações como o Secrets Playa Esmeralda e o Dreams Playa Esmeralda, em Miches na República Dominicana, além da estreia da nova marca Hyatt Vivid Hotels & Resorts, com o Hyatt Vivid Punta Cana.

“O crescimento acelerado do turismo wellness reflete o interesse crescente por saúde, equilíbrio e bem-estar integral. Investimos em experiências imersivas que conectam os hóspedes à natureza e à cultura local, indo além dos tratamentos convencionais e gerando valor também para os negócios”, finaliza Antonio Fungairino, Head de Desenvolvimento das Américas da Hyatt Inclusive Collection.

