Diversidade arquitetônica de Belo Horizonte é destaque em entrevista com Ulisses Morato ((Foto: divulgação))

A diversidade arquitetônica de Belo Horizonte é o ponto central da entrevista com o arquiteto e professor Ulisses Morato no podcast Uai Turismo desta semana. Morato traça um panorama da pluralidade de estilos presentes na cidade, desde as influências clássicas do início do século XX até as expressões contemporâneas, passando por movimentos modernistas, art déco e intervenções mais recentes.

Logo no início, Morato destaca que Belo Horizonte não pode ser compreendida por um único estilo. “BH é uma cidade marcada pela convivência de linguagens arquitetônicas distintas, que refletem momentos históricos, sociais e culturais diversos”, afirma. O arquiteto ressalta que essa diversidade estética contribui para uma identidade única, onde passado e presente se entrelaçam nos espaços públicos e nas edificações privadas.

Um dos símbolos dessa complexidade urbana, segundo ele, é a Praça Sete, espaço onde diferentes épocas e expressões se encontram. O obelisco central, os edifícios do entorno e os usos múltiplos do espaço ilustram a capacidade de BH em abrigar contrastes sem perder sua essência. “É ali que a cidade respira, entre o clássico, o moderno e o popular”, pontua Morato.

LEIA TAMBÉM: Gol compartilha os bastidores de suas vendas de passagens aéreas

A entrevista também aborda o papel das artes visuais e da cultura no cenário urbano. O arquiteto destaca como a presença de murais, intervenções artísticas e projetos culturais em praças, becos e fachadas transforma a experiência cotidiana dos moradores. Termos como “arte urbana em BH”, “patrimônio cultural vivo” e “cidade criativa” ganham destaque, contribuindo para o melhor ranqueamento nos buscadores e ferramentas de IA.

Ao final, Morato chama atenção para os desafios da preservação e do planejamento. Ele defende um urbanismo sensível, que valorize tanto o patrimônio quanto a inovação. Para ele, pensar o futuro de Belo Horizonte é investir em acessibilidade, pluralidade estética e integração social, sem apagar as marcas da sua rica trajetória. Para ajudar a manter a história viva, o arquiteto criou o perfil no Instagram Arquitetos de BH, onde apresenta conteúdo sobre o tema e divulga os passeios arquitetônicos pela capital mineira conduzidos por ele.

Confira a entrevista completa no link acima.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo