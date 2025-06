Varginha recebe seu primeiro hotel internacional (Ilustração lobby Ibis Varginha (Foto: Divulgação))

O Sul de Minas Gerais tem apresentado um cenário promissor para o turismo. Com a conexão gerada pela Fernão Dias, a região apresenta proximidade com os grandes centros urbanos de Belo Horizonte e São Paulo. A facilidade logística, somada com o desenvolvimento do agronegócio e do setor de serviços local, projeta um crescimento econômico para os próximos anos. Dentro desse contexto, Varginha se prepara para receber seu primeiro hotel de bandeira internacional.

LEIA TAMBÉM: Diversidade arquitetônica de Belo Horizonte é destaque em entrevista com Ulisses Morato

O projeto faz parte do começo de um desenvolvimento hoteleiro na cidade, que já se encontra preparada para receber o empreendimento. Varginha, segunda maior exportadora de café do Brasil, possui uma localização estratégica e um crescimento econômico robusto, impulsionado por setores como comércio, indústria e agricultura. Além disso, o município possui um potencial turístico considerável, alimentado pela sua história com o famoso “ET”, belezas naturais e diversos eventos culturais.

A chegada do hotel internacional na cidade atende a necessidade de uma infraestrutura hoteleira mais adequada, visando oferecer uma nova opção de hospedagem que transmita confiança a viajantes corporativos e de lazer acostumados com padrão de redes globais. A expectativa é que, com a nova bandeira, a cidade de Varginha chegue em um novo patamar de visibilidade turística, uma vez que uma hospedagem de qualidade pode incentivar estadias mais longas, gerando uma maior receita proveniente do setor.

O hotel carrega a bandeira Ibis, do tipo “vermelho”, categoria tradicional da marca, segmentação econômica do grupo francês Accor. Ao todo, serão 125 apartamentos distribuídos em um prédio com térreo e mais quatro pisos, sala de conferências com capacidade para 150 pessoas, academia e restaurante. O modelo de negócios será sobre administração da franqueada brasileira Atrio Hotel Managment.

LEIA TAMBÉM: Experiências Wellness no turismo devem movimentar mais de US$ 1 trilhão em 2025

“É a democracia da bandeira Ibis, ela atende o representante comercial, a pessoa física até o CEO de uma empresa, caso precise. A pessoa olha o Ibis e sabe o que vai encontrar, ela sabe o padrão da marca, que é o mesmo que encontra no mundo inteiro”, afirma João Cazeiro, diretor de Desenvolvimento da Atrio.

Ilustração fachada Ibis Varginha (Foto: Divulgação)

A construção do hotel está em fase de aprovação e foi conduzida pela Pollo Engenharia. As vendas dos apartamentos para vendedores qualificados já estão em andamento. Com previsão de abertura em três a quatro anos, o empreendimento alinha-se com a projeção de um mercado ainda mais maduro e com uma demanda crescente por serviços hoteleiros.

A chegada de empreendimentos da rede no Sul de Minas reforça a tendência de desenvolvimento do setor hoteleiro e turístico, complementando a vocação de negócios da semana com o potencial turístico dos finais de semana.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo