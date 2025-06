Verão europeu acessível: 5 destinos econômicos para brasileiros (Praia Dona Ana, Algarve, Portugal (Foto: Uai Turismo))

Com o euro em alta e os custos de viagem aumentando, muitos brasileiros têm buscado alternativas criativas e mais acessíveis para aproveitar o verão europeu. Confira cinco destinos que se destacam pelo bom custo-benefício, segurança e experiências autênticas, ideais para quem quer economizar sem abrir mão do encanto mediterrâneo.

Neste cenário, Albânia, Malta, Croácia, Portugal e ilhas gregas menos exploradas surgem como excelentes opções para curtir praias de águas cristalinas, boa gastronomia e energia vibrante — tudo isso com preços mais amigáveis em comparação à média europeia.

Confira a seguir o que cada um desses destinos oferece, além das médias de preços de passagens, hospedagem e passeios — com base em pesquisas no Google Flights, Google Hotéis e na própria Civitatis realizadas em junho de 2025.



Albânia

Com uma das orlas mais impressionantes do mar Jônico, a Albânia tem se consolidado como destino alternativo para quem busca o charme da vizinha Grécia, mas com custos bem mais baixos. A cidade de Saranda e a região de Ksamil são os principais destaques, com praias de águas cristalinas e atmosfera ainda pouco explorada.

No passeio Blue Eye, Castelo de Lekursi e Ksamil da Civitatis, os viajantes conhecem a nascente de águas azul-turquesa Blue Eye, aproveitam o mar calmo de Ksamil — apelidado de “Caribe albanês” — e encerram o dia com uma vista panorâmica a partir do castelo de Lekursi.

Blue Eye, Albânia (Foto: Divulgação)

Portugal

Mesmo sendo mais familiar ao turista brasileiro, Portugal continua oferecendo praias surpreendentes – especialmente no sul, na região do Algarve, e nos arredores de Lisboa. Com preços mais baixos em alimentação e hospedagem comparado com outros destinos europeus, o país ainda tem a facilidade do idioma e os voos frequentes e diretos como facilitadores para o viajante brasileiro.

Para quem quer aproveitar o litoral e conhecer o melhor da costa portuguesa, uma boa pedida é o passeio de barco pelas famosas grutas de Benagil .

Algar de Benagil, Algarve, Portugal (Foto: Divulgação)

Ilhas gregas “alternativas”

Para quem quer curtir o verão grego longe das multidões e dos preços mais salgados das ilhas mais famosas, destinos como Paros, Naxos e Milos surgem como alternativas. Com vilarejos típicos, praias com mar cristalino e um ritmo mais tranquilo, essas ilhas oferecem uma experiência igualmente memorável — e com opções de acomodação e gastronomia mais acessíveis, incluindo o famoso gyros, típico sanduíche grego com pão pita, carne e molho tzatziki que costuma sair por 4 ou 5 euros.

Em Milos, é possível fazer uma excursão até as formações rochosas e grutas de Kleftiko , com paradas para mergulho na água cristalina da praia de Gerontas.

Kleftiko, Milos, Grécia (Foto: Divulgação)

Croácia

A vizinha da Albânia oferece um bom equilíbrio entre beleza natural, boa estrutura turística e preços abaixo da média europeia. As cidades de Split, Dubrovnik e as ilhas da Croácia são boas bases para quem quer intercalar cultura e banho de mar no verão europeu.

De Split, é possível fazer o passeio de barco à Gruta Azul, Hvar e ilhas Paklen , que inclui paradas na Gruta Azul, um dos lugares mais famosos da Croácia, e na baía de Budikovac, com tempo livre para nadar e fazer snorkel.

Dubrovnik, Croácia (Foto: Divulgação)

Malta

Com mar turquesa, praias rochosas e clima estável o ano todo, Malta é ideal para quem quer aproveitar sol, cultura e águas cristalinas em um só destino. A pequena ilha mediterrânea surpreende por unir cidades históricas, gastronomia local acessível e uma vida noturna animada.

Um dos destaques é o cruzeiro ao entardecer pela Lagoa Azul e Comino, que passa pelos cenários de filmes como Tróia e O Conde de Monte Cristo, com paradas para mergulho e contemplação de um dos mares mais cristalinos da Europa.

Ilha Manoel, Malta (Foto: Divulgação)

