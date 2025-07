Mercure Lourdes apresenta boa performance enquanto decide seu futuro (Foto: Website Mercure Lourdes Belo Horizonte)

Decorridos alguns meses desde a divulgação pública registrada em cartório de denúncia contratual unilateral por parte dos investidores do emblemático Condohotel do bairro de Lourdes em Belo Horizonte, as tratativas sobre o futuro do empreendimento seguem acontecendo entre as partes onde busca-se, desde então, um denominador comum para sua administração não obstante as inúmeras propostas recebidas por parte de outras redes hoteleiras.

A rede de origem francesa, detentora do maior número de hotéis em operação no país, divulgou os números de sua performance entre os meses janeiro e maio 2025. O hotel concluiu o período com crescimento de 13,8% na receita total em relação ao ano anterior, média nesses cinco meses de 61% em ocupação (4 pontos percentuais acima do ano anterior) e diária-média de R$ 418,00 o que representou um crescimento de 7,6% ante 2025 considerando o mesmo período analisado, muito embora, tenha ficado um pouco abaixo do orçado neste indicador específico (diária-média). Para além dos resultados, a percepção dos hóspedes segue em níveis satisfatórios conforme apontam alguns indicadores qualitativos pesquisados recentemente.

Assembleias de investidores para decidir os rumos do Mercure Lourdes

Foram realizadas duas assembleias de investidores, dezembro e abril passados nas quais dentre outros assuntos, deliberou-se sobre a mudança da operadora hoteleira com contrato em vigor. As deliberações dessas assembleias estão sob discussão judicial e, atualmente, há uma decisão liminar (provisória) em vigor que mantém vigentes os contratos de Sociedade em Contas de Participação (SCP) e de Administração Condominial firmados entre as partes em anos passados.

Enquanto melhorias no produto acontecem, com destaque para a reforma do lobby, modernizações na ampla área de eventos do hotel e contratações de novos profissionais para seu staff, a Accor, por mera liberalidade e sem qualquer renúncia à seus pretensos direitos inseridos nas ações judiciais em curso, apresentou ao síndico e ao conselho de investidores do hotel uma proposta de mudança da operadora, considerando a permanência da marca MERCURE. Essa proposta consiste no encerramento dos contratos de SCP e Administração Condominial vigentes; promovendo a migração do empreendimento para o modelo de franquia, mantendo assim a marca MERCURE tendo porém, a Atrio Hotéis, operadora hoteleira que já administra muitos hotéis Accor no Brasil, como franqueada e operadora do hotel que assim deixaria de ser administrado diretamente pela operadora atual.

A Accor entende que há convergência sobre o entendimento de que a manutenção da bandeira Mercure resulta em expressivos benefícios ao negócio, já que o Mercure Lourdes tornou-se uma referência no Estado e marco na hotelaria mineira em sua história contada ao longo de seus quase 24 anos de operação. No entendimento da multinacional francesa uma alteração de marca poderia ser prejudicial ao valor dos apartamentos e os demais ativos do Condomínio. O referido assunto segue em discussão no âmbito do corpo diretivo.

Além da migração para o modelo de franquia com a manutenção da marca Mercure, a proposta apresentada contempla ainda o pagamento de robusto valor para encerramento das demandas judiciais em curso entre as partes, isenção do pagamento, à Accor, do valor referente à quantia aportada em 2019 para reforma do hotel, tendo em vista que, conforme firmado à época, a rescisão antecipada dos contratos acarretaria a devolução proporcional e corrigida do valor. Além dos valores acima foi ainda oferecido pela Atrio outro montante para fazer frente as reformas e modernizações necessárias do hotel. Adicionalmente a administradora propõe ainda descontos nas taxas futuras do hotel nos primeiros anos do eventual novo contrato de franquia.

A proposta foi apresentada ao Corpo Diretivo em reunião realizada em abril passado e desde então, as conversas vêm evoluindo, inclusive com incremento de valores por parte da Accor desde então. Assim, com base na análise das propostas financeiras em negociações fica evidente o quanto a operadora enxerga a importância estratégica em manter o hotel em seu portfolio ainda que operado pela competente franqueada sediada em Joinville (Atrio). A intenção tanto da Accor como da Atrio é seguir propondo e realizando investimentos na revitalização e reposicionamento do hotel como um dos melhores da capital mineira celebrando para isso um acordo financeiro para encerramento das disputas judiciais em curso. A Accor, em seu comunicado faz questão de ressaltar a forma respeitosa tanto do síndico do empreendimento como de todos os conselheiros no acompanhamento das tratativas.

Expectativas para definição da situação nas próximas semanas

A Accor ainda destaca que espera ter todas as questões resolvidas, ao longo das próximas semanas, para que possa entregar resultados, sob sua ótica, ainda mais satisfatórios. Nesse sentido, importante destacar ainda que, em uma das ações judiciais em curso (processo nº 5003294-89.2025.8.13.0024), já há uma Audiência de Conciliação agendada para o dia 06 de agosto próximo, de modo que a rede entende ser ideal seria que as partes cheguem um eventual consenso até essa data. Dessa forma, a Accor conta com a convergência da totalidade de seus investidores para fazer do Mercure Lourdes um empreendimento de ainda mais sucesso em Belo Horizonte e na hotelaria brasileira, pontua a rede em sua circular de 10 de junho assinada por seus diretores, geral de operações e de desenvolvimento de franquias no Brasil.

O mercado hoteleiro e turístico aguarda ansioso por um desfecho favorável a todas as partes considerando a sua relevância no cenário belorizontino e mineiro. Tendo sido responsável por sua implantação e primeiros tempos de uma exitosa operação e posicionamento estratégico inicial no mercado, formador de centenas de profissionais qualificados e bem sucedidos em suas carreiras desde então, desejo amplo e irrestrito sucesso a todos que ali labutam vigorosamente em busca de boas performances.

“A Accor consigna na carta enviada aos investidores que a apresentação da proposta informada se constitui em ato de liberalidade, e exclusivamente para fins de acordo, de forma não vinculativa e sem que isso represente qualquer renúncia aos direitos discutidos nas ações em curso e/ou reconhecimento de qualquer dever (processos n. 5167831-44.2021.8.13.0024 e 5003294-89.2025.8.13.0024). Ela especifica ainda em seu comunicado geral à todos os investidores do Mercure Lourdes que o mesmo não poderá ser levado aos processos judiciais hoje em curso sem sua expressa e prévia autorização”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

