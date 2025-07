6 destinos para aproveitar as férias de julho em família (Museu Catavento (Foto: https://www.museucatavento.org.br))

As férias de julho são o momento ideal para descansar e ter momentos especiais em família. Durante o mês, muitos pais procuram programações que combinem diversão, relaxamento e experiências educativas, então para aqueles que buscam viajar, o ônibus é uma ótima opção para ter aquela viagem especial dentro do orçamento.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), em 2024, o mês de julho registrou a segunda maior movimentação do ano no transporte rodoviário, com 4,06 milhões de passageiros, atrás apenas de janeiro (4,5 milhões), o que reforça a importância do período para o turismo nacional.

Além do descanso, cresce a procura por roteiros que estimulem a curiosidade das crianças e tragam aprendizados de forma leve e envolvente. Entre trilhas na natureza, museus interativos, centros históricos e vivências culturais com tradições regionais, o Brasil reúne destinos ideais para transformar os dias de folga em memórias inesquecíveis.

A FlixBus separou 6 destinos que combinam entretenimento, cultura e tempo de qualidade em família para aproveitar durante as férias de julho.

São Paulo (SP): entretenimento e cultura

Para quem busca gastronomia, experiências culturais e educativas, a capital paulista é o local certo. A metrópole reúne diversos museus como o Museu Catavento, Museu do Futebol e o Museu da Imaginação, que oferecem experiências ricas e interativas que despertam a curiosidade e interesse por ciência, artes e esportes e durante o mês recebe atrações temporárias especiais como as experiências imersivas “Mundo Pixar” e “Visualfarm Gymnasium: Leonardo da Vinci”. Além disso, o Parque Ibirapuera, um dos cartões postais da cidade, também oferece atividades ao ar livre, áreas para piquenique, planetário e exposições. Isso sem contar as infinitas atividades que se pode descobrir por São Paulo.

Natal (RN): aventura e lazer

Natal/ RN (Foto: CNJ/Flickr)

Natal é o destino que mistura história e aventura. Com um clima sempre agradável e paisagens encantadoras, o passeio de buggy pelas dunas de Genipabu é uma aventura segura e divertida para os pequenos, e pode incluir paradas com dromedários (“parente” do camelo) ou diversão nos vários toboáguas que há na região. Na Fortaleza dos Reis Magos, as famílias podem ter uma imersão histórica de forma bastante lúdica, contando a história da colonização e sua importância militar e política na formação do Brasil.

Itajaí e Balneário Camboriú (SC): diversão e alegria

Beto Carrero World (Foto: Vitor Machado/ Flickr)

Se o intuito da viagem é diversão, as cidades de Itajaí e Balneário Camboriú vão agradar a todos. Ambas ficam bem próximas do Beto Carrero World, eleito em 2024 o melhor parque temático do Brasil. Além dos brinquedos radicais como as montanhas-russas, o parque oferece passeios mais tranquilos como as famosas apresentações e shows de Madagascar e Hot Wheels, e um verdadeiro mergulho no tempo com o túnel dos dinossauros.

Balneário Camboriú ainda tem belas praias, um Museu Oceanográfico e o Parque Unipraias, com trilhas, bondinho aéreo e atividades para toda a família.

LEIA TAMBÉM: Verão europeu acessível: 5 destinos econômicos para brasileiros

Curitiba (PR): sustentabilidade e tranquilidade

Estufa no Jardim Botânico de Curitiba/ PR (Foto: Roberto Borella/ Flickr)

Para as famílias que buscam uma viagem tranquila, com cultura e muito contato com a natureza, Curitiba é conhecida por sua organização, transporte eficiente e áreas verdes sempre bem cuidadas. O Jardim Botânico, com sua estufa inspirada em construções europeias, encanta os pequenos e é um ótimo ponto para aprender sobre botânica. Há ainda o Museu Oscar Niemeyer, que oferece exposições interativas e oficinas infantis em períodos de férias, e o Bosque do Alemão, que proporciona uma verdadeira imersão no mundo dos contos de fadas, com trilhas temáticas inspiradas em histórias dos irmãos Grimm.

Fortaleza (CE): relaxamento e cultura popular nordestina

Beach Park vem Fortaleza/CE (Foto: pjephotos/Flickr)

Muitas famílias aproveitam a ida à Fortaleza para visitar o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos do mundo, com diversas atrações como brinquedos, games e música. Mas a capital do Ceará, além de suas belíssimas praias urbanas, também oferece muita cultura nordestina com passeios de jangada e contação de histórias com personagens do folclore brasileiro. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura reúne, em um único espaço, exposições interativas, planetário, cinema e teatro.

Uberaba (MG): terra dos dinossauros e do ecoturismo

Peirópolis, Uberaba/MG (Foto: Alexandre F/Flickr)

Localizada no triangulo mineiro, a cidade de Uberaba possui um dos maiores polos de paleontologia do país, no distrito de Peirópolis. O Museu dos Dinossauros exibe mais de 4 mil fósseis de dinossauros herbívoros e carnívoros, crocodilos, tartarugas, peixes, ovos e muito mais, além da réplica de um Titanossauro de 27 metros de altura – o maior já encontrado no Brasil. Além disso, o Geoparque Uberaba, reconhecido pela Unesco, complementa a experiência com trilhas, formações geológicas e história natural.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo