Quadrilhas juninas são protagonistas do Arraial de Belô (O Arraial já foi reconhecido pelo Ministério do Turismo como a maior festa junina da região Sudeste e uma das maiores do país fora do Nordeste. (Foto: Uai Turismo))

A tradicional festa junina de Belo Horizonte chega a sua 46ª edição em 2025. O Arraial de Belô é uma das festas mais populares e aguardadas da cidade, sendo uma celebração da cultura, das raízes e do povo mineiro. O Arraial já foi reconhecido pelo Ministério do Turismo como a maior festa junina da região Sudeste e uma das maiores do país fora do Nordeste.

O Arraial de Belô é apoiado em uma tríade, com seu eixo principal sendo as quadrilhas juninas, que fazem suas apresentações as grandes protagonistas do evento; o segundo eixo é a gastronomia, fortalecido pelo reconhecimento de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO; o terceiro eixo é o entretenimento, que neste ano conta com grandes nomes da música brasileira como Geraldo Azevedo, Fafá de Belém e Naiara Azevedo.

Colocar as quadrilhas juninas como protagonistas do evento é uma forma de valorização de algo que existe e resiste há quase meio século como um dos berços da cultura junina no Brasil. De acordo com Jadison Nantes, Presidente da União Junina Mineira (UJM), os bastidores das quadrilhas geram uma mudança social na vida dos envolvidos, que veem na dança uma forma de se aproximar da cultura e, por muitas vezes, se afastar de uma realidade sem perspectivas. São mais de 3,2 mil pessoas mobilizadas diretamente através das apresentações, fora as torcidas e familiares.

Em 2024, o evento, que acontecia tradicionalmente na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, foi transferido para o Mineirinho, uma vez que a praça estava em reforma. A mudança de local foi tão bem avaliada pelo público, que foi mantida para 2025. De acordo com os quadrilheiros, o evento aconhecer no Mineirinho é visto como um avanço, visto que o espaço comporta o público de uma maneira melhor. Essa afirmativa teve reflexo através dos números, com um aumento de 35% no número de pessoas em relação a 2023 e um aumento de 54% nas vendas de alimentos e bebidas.

As celebrações juninas descentralizadas em Belo Horizonte desempenham um papel crucial na promoção da cultura local e no fortalecimento do pertencimento da comunidade. Além de atender bem as necessidades do evento, a escolha reforça a valorização de um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte: o Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Mundial.

Arraial de Belô 2025

O Arraial de Belô acontecerá nos dias 11, 12, 13, 19 e 20 de julho, no Mineirinho, com entrada gratuita. O evento contará com o Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas, Vila Gastronômica e apresentações musicais de Fafá de Belém, Mariana Aydar, Naiara Azevedo, Paloma Marques, Alan e Alex e Geraldo Azevedo.

As apresentações das quadrilhas irão ocorrer no interior do ginásio, com um espaço que contemple toda a comunidade junina, turistas e moradores locais. Os shows das atrações musicais ocorrerão no espaço externo, assim como a montagem da Vila Gastronômica.

Ainda antes das datas oficiais no Mineirinho, a capital mineira já se encontra em festa. Estão acontecendo pelas cidades as tradicionais blitzen juninas, intervenções espontâneas realizadas por grupos que irão se apresentar no Concurso Municipal de Quadrilhas. São mais de 15 intervenções culturais espalhadas por diversas regiões da cidade. Em ações espontâneas, quadrilheiros surpreendem moradores e turistas com apresentações repentinas em pontos turísticos da capital, levando muita dança, cor e tradição para o cotidiano urbano.

No dia 5 de julho o Mercado da Lagoinha recebe o encerramento do 6º Concurso Prato Junino. A competição esse ano homenageia a culinária afro-brasileira — herança viva e cotidiana da cozinha belo-horizontina. O concurso é uma realização da Belotur, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, em parceria com os cursos de Gastronomia das faculdades Promove, Estácio de Sá, UniArnaldo Centro Universitário, Centro Universitário UNA, UNIBH – Le Cordon Bleu e Senac. Os vencedores terão seus pratos comercializados a preços populares na Vila Gastronômica.

O famoso Cortejo Junino acontece no dia 6 de julho. Os quadrilheiros juninos sairão do Mineirinho com destino à Igrejinha da Pampulha, a partir de 13h, em veículos decorados, sem uso de tração animal.

Durante o primeiro final de semana do evento (11 a 13 de julho), entram em cena 15 quadrilhas do Grupo de Disputa e 14 agremiações do Grupo de Acesso, respectivamente. Já nos dias 19 e 20 de julho, 16 quadrilhas do Grupo Especial fecham o festejo. A comissão julgadora levará em conta, para avaliar, os seguintes quesitos: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos.

Transporte

A BHTrans vai realizar uma operação especial no entorno do Mineirinho para garantir a fluidez no trânsito nos dias do evento. Haverá áreas reservadas para táxis na Avenida Abrahão Caram e disponibilização da linha especial de ônibus 55 (Minerão/Savassi – Via Centro).

Segurança

Mais de 20 instituições manterão equipes de plantão durante os dias do evento, podendo ser acionadas a qualquer momento. A partir do dia 11 de julho, a Sala de Controle Integrado do COP-BH reforçará a equipe que atua no videomonitoramento da capital. O Comando da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte mobilizará um efetivo de aproximadamente 180 guardas municipais por dia.

Saúde

Serão colocadas à disposição um total de 24 ambulâncias e 5 UTI’s móveis. A regulação dos veículos será mantida no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), com equipes atuando para organizar os atendimentos de acordo com a prioridade de cada caso.

Limpeza Urbana

A Superintendência de Limpeza Urbana irá realizar a limpeza de vias impactadas e vai instalar contêineres na área do evento. Também haverão garis disponibilizados para fazer limpeza antes e depois dos eventos, tanto dentro quanto fora do Mineirinho.

