Cidade em Santa Catarina tem 4 praias pré-aprovadas ao selo Bandeira Azul (O reconhecimento deve impulsionar o turismo qualificado na cidade de 33 mil habitantes. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Penha))

Santa Catarina concentra metade das praias e marinas brasileiras pré-selecionadas para receber o selo Bandeira Azul na temporada 2025/2026. O estado lidera o ranking nacional da certificação que reconhece destinos costeiros que atendem a critérios de qualidade da água, segurança, infraestrutura e gestão ambiental, segundo relatório do Júri Nacional do programa. Com pouco mais de 33 mil habitantes, Penha, no litoral norte catarinense, teve quatro praias pré-aprovadas para receber o selo: Bacia da Vovó, Praia da Saudade, Praia Grande e Praia Vermelha.

Com 31 quilômetros de orla, Penha tem avançado em práticas sustentáveis nos últimos anos. A cidade trocou a empresa de concessão dos serviços de água e saneamento básico com objetivo de investir mais nestas áreas, em especial na melhoria da qualidade da água e da coleta de esgoto. Recentemente, o município também ganhou uma certificação internacional nível prata da Green Destinations, organização holandesa que avalia boas práticas de gestão em destinos turísticos ao redor do mundo. A cidade cumpriu 71% dos critérios exigidos, entre eles ações de preservação ambiental, valorização da cultura local, fortalecimento da economia e fomento ao turismo responsável.

A confirmação oficial das praias aprovadas será divulgada em setembro e a cerimônia de entrega da Bandeira Azul está prevista para outubro. Caso a aprovação se concretize, será a primeira vez que Penha contará com quatro praias certificadas simultaneamente. A conquista ocorre em um período favorável para o estado catarinense. Segundo o Instituto do Meio Ambiente (IMA), 186 dos 238 pontos analisados no litoral estavam próprios para banho em maio de 2025, um índice de 78,8%.

Praias de Penha pré-aprovadas para o selo Bandeira Azul:

Bacia da Vovó

Localizada no Centro de Penha, a Bacia da Vovó é vizinha das praias da Saudade e da Lola. Com águas calmas e formato que lembra uma piscina natural, é ideal para crianças e pessoas idosas. De fácil acesso, conta com vagas de estacionamento próximas e estrutura que favorece passeios de bicicleta ou carro.

Praia Bacia da Vovó (Foto: Divulgação/Prefeitura de Penha)

Praia da Saudade

Uma das mais encantadoras de Penha, a Praia da Saudade combina beleza natural com mar geralmente calmo. Também situada na área central do município, oferece boa acessibilidade e estrutura no entorno, o que facilita o acesso para visitantes de diferentes perfis.

Praia da Saudade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Penha)

Praia Grande

Localizada no bairro que leva seu nome, a cerca de 8 km do Centro, a Praia Grande é ideal para a prática de surfe. Com cerca de 800 metros de extensão, areia grossa e mar agitado, é cercada por morros e vegetação, conta com fácil acesso, bares, restaurantes e opções de hospedagem no entorno.

Praia Grande (Foto: Divulgação/Prefeitura de Penha)

Praia Vermelha

Mais afastada do centro e com acesso limitado, a Praia Vermelha é um refúgio preservado em meio à mata nativa. Ideal para quem valoriza tranquilidade e contato direto com a natureza, o local atrai surfistas, mergulhadores e praticantes de pesca de arremesso. No alto do morro, o local é ponto de decolagem para parapentes e está entre os melhores do Sul do país para a prática. Entre as trilhas do entorno, uma cachoeira escondida acrescenta ainda mais encanto à paisagem.

Praia Vermelha (Foto: Divulgação/Prefeitura de Penha)

O avanço sustentável também fortalece o apelo turístico de Penha e atrai novos investimentos ao município. Um dos principais é o Amazon Parques & Resorts, primeiro complexo turístico e hoteleiro do mundo com temática amazônica. Em construção a poucos minutos do Beto Carrero World, o empreendimento terá mais de 20 mil m² de área construída, mais de 250 unidades em multipropriedade e área de lazer com mais de 9 mil m². O projeto une arquitetura inspirada na floresta tropical, experiências voltadas ao bem-estar e compromisso com a preservação ambiental, consolidando a cidade como um polo estratégico para o turismo de alto padrão no Sul do país.

“Para se ter uma ideia, Penha tem o mesmo número de pré-aprovações ao selo Bandeira Azul que o estado da Bahia inteiro. Isso confirma a nossa escolha estratégica de instalar o Amazon Parques & Resorts na cidade. Além disso, o município reúne uma variedade de atributos que o fazem se destacar como destino turístico importante, como fácil acesso e localização privilegiada, belezas naturais e, agora, um compromisso cada vez mais sólido com práticas sustentáveis”, afirma Roberto Kwon, CEO do empreendimento.

