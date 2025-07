Recomendações para aproveitar as férias de julho com segurança - (crédito: Uai Turismo)

Recomendações para aproveitar as férias de julho com segurança (Beach Park Brasil (Foto: Divulgação))

A temporada de férias de julho está chegando, e não há maneira melhor de aproveitá-la do que visitando os incríveis parques, centros de entretenimento e atrações que o Brasil tem a oferecer. O país abriga aproximadamente 755 parques temáticos, aquáticos, de diversões, zoológicos e aquários, que juntos recebem 117 milhões de visitantes por ano.

Para ajudar você a planejar uma visita divertida, segura e inesquecível, a IAAPA – Associação Global da Indústria de Atrações América Latina e Caribe, – organização que promove inovação, segurança e crescimento na indústria global de atrações – compartilha as seguintes recomendações importantes.

Dicas para escolher o lugar ideal:

Escolha o tipo de experiência que mais te emocione

Quer liberar adrenalina com montanhas-russas e brinquedos radicais? Ou prefere um passeio relaxante em meio à natureza ou atividades para aprender em família? Seja com seu parceiro, seus filhos ou seu grupo de amigos, há um parque ou atração esperando por você. A magia dos parques está na sua capacidade de se adaptar a todo tipo de visitante; desde ambientes urbanos com centros de entretenimento familiar em todos os estados até opções de entretenimento educativo, a variedade é ampla e diversa.



Revise a oferta de atrações e atividades

Nem todas as instalações são iguais. O ideal é que sua escolha ofereça uma variedade de atividades para todas as idades. Atrações mecânicas, áreas aquáticas e até experiências sensoriais fazem parte do que distingue as melhores atrações. Antes de decidir por um local, consulte o site ou redes sociais para ver o que está disponível e planejar sua visita com antecedência.

Segurança em primeiro lugar: uma responsabilidade compartilhada

A diversão é melhor aproveitada quando você se sente seguro. Opte por instalações que contem com protocolos de segurança claros e certificados. Lembre-se de que, como visitante, você tem um papel ativo: siga as instruções da equipe, respeite as sinalizações e cuide dos pequenos para garantir uma jornada segura. A segurança não está apenas nas mãos das instalações. Ela também depende de você.

Localização e acessibilidade: opções em todo o país

Às vezes, a melhor opção está mais perto do que você imagina, mas também vale a pena planejar uma viagem para conhecer novas experiências em outros estados. Considere parques e atrações dentro da sua cidade ou pesquise com antecedência opções nas cidades que pretende visitar. Isso otimiza o tempo e permite aproveitar ao máximo as horas de diversão e entretenimento.

Explore o novo: a indústria vive uma fase de renovação

Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de uma verdadeira revolução no mundo do entretenimento. À medida que os gostos das pessoas mudam, suas necessidades também mudam. Por isso, a indústria de parques e atrações precisa se adaptar para atender às expectativas e, ao mesmo tempo, proporcionar lembranças inesquecíveis.

Uma temporada cheia de promoções

As férias são sinônimo de promoções. Muitos parques lançam pacotes familiares, descontos para compras antecipadas ou benefícios exclusivos, como acessos rápidos ou experiências com personagens. Para ficar por dentro dos detalhes, recomenda-se acompanhar as redes sociais ou os sites oficiais, e não perder as oportunidades. As férias não precisam representar um desafio para o orçamento familiar.

“O Brasil oferece uma gama de parques, atrações e centros de entretenimento tão diversos quanto seus visitantes. De aventuras ao ar livre e contato com a natureza a entretenimento urbano e atrações de padrão internacional, cada destino representa uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis. A indústria está constantemente inovando, e esta temporada de férias é o momento ideal para aproveitar novas experiências”, afirma Paulina Reyes, vice-presidente e diretora executiva da IAAPA América Latina e Caribe.

Com um impacto econômico de US$6,8 bilhões e mais de 142 mil empregos gerados, a indústria de parques temáticos e atrações no Brasil se consolidou como uma das mais importantes da América Latina, segundo dados da IAAPA. Neste mês de julho, visitar esses parques é uma forma de apoiar o setor de turismo nacional e viver momentos inesquecíveis com a família, o parceiro ou os amigos.

