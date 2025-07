Vacinação contra febre amarela deixa de ser exigência para entrada no Panamá ((Foto: Divulgação))

A Autoridade de Turismo do Panamá e a PROMTUR Panamá (VisitPanama) anunciaram que viajantes vindos do Brasil não precisam mais apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a febre amarela para entrar no país.

A decisão, tomada pelo Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde do Panamá (MINSA), elimina a exigência do documento como requisito obrigatório de entrada. A vacinação segue apenas como uma recomendação para quem pretende visitar áreas com risco de transmissão da doença, como a região de Darién, Guna Yala e Panamá Este.

Mais detalhes estão disponíveis na Resolução n o 0837 , de 11 de julho de 2016.

