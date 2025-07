Hotel Estilo de Minas inova na Vesperata de Diamantina (Fotos: divulgação/ Hotel Estilo de Minas)

Diamantina é daquelas cidades que parecem ter parado no tempo. Caminhar por suas ruas de pedra, entre casarios coloniais e ladeiras que guardam séculos de história é como mergulhar em um romance antigo. No inverno, o clima ameno e a atmosfera acolhedora tornam o destino ainda mais especial para quem busca experiências autênticas, cultura, gastronomia e, claro, boa música também em um hotel que rima com ela.

Durante os meses mais frios, a cidade mineira ganha ainda mais charme com sua programação cultural, e entre os destaques está o “Estilo de Minas Concert”. Uma experiência única para os apaixonados por jazz emoldurado por ambientes intimistas. Realizado no tradicional Hotel Estilo de Minas, o projeto oferece noites cuidadosamente criadas para quem deseja desacelerar e se conectar com a essência da cidade.

“A proposta é simples e encantadora: transformar a noite em um momento de pausa, apreciação e encantamento. As apresentações, sempre com curadoria artística apurada, acontecem preferencialmente na véspera de datas especiais, como as da famosa Vesperata, um dos principais símbolos culturais de Diamantina”, relata a coluna Fernanda Maia, proprietária do charmoso e acolhedor hotel.

Estrutura do hotel Estilo de Minas

O hotel Estilo de Minas com seus 34 modernos e funcionais apartamentos foi pensado para ser uma grande casa de família onde cada hóspede é atendido de forma personalizada e especial, com atenção aos pequenos detalhes incluindo preferências e solicitações de seus hóspedes. Decoração requintada que conta com objetos e obras de vários artesãos da cidade, área de lazer completa incluindo piscina, salão de jogos, academia, sala de tv, quiosque bar e um restaurante autêntico e acolhedor com ambientação intimista com saborosas opções em seu cardápio.

“Fui educada assim, aprendendo a cuidar da casa, da família. Este é o espírito que trago todos os dias para o hotel e compartilho com minha equipe: A arte de bem receber. A hospitalidade entrou em minha vida quando meu marido inaugurou o Hotel Estilo de MInas para atender uma necessidade de hospedar seus representantes comerciais que vinham a Diamantina, com isso me aproximei deste universo e tomei gosto pela hotelaria”, explica Fernanda.

Esse ano, o “Estilo de Minas Concert” aconteceu nos últimos dias 13 e 27 de junho e 5 de julho. A programação continua no próximo sábado dis 11 de julho, em também nos dias 2 e 29 de agosto, 12 e 26 de setembro, além de 3 e 10 de outubro, finalizando a programação especial do ano 2025.

A Vesperata de Diamantina

A Vesperata, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais é uma das mais tradicionais e emocionantes celebrações musicais do Estado. Os músicos ficam dispostos no alto das sacadas das casas coloniais da Rua da Quitanda, transformando a cidade em um grande palco a céu aberto. O evento é gratuito e atrai visitantes de todo o país, ajuda no desenvolvimento da cidade injetando milhares de Reais na economia local.

Os visitantes ficam encantados com a fusão de história, música e arquitetura que compõe o espetáculo. Um convite à celebração dos sentidos. Seja ao som do jazz no “Estilo de Minas Concert” que acontece no hotel de mesmo nome, sob o encantamento da Vesperata no centro antigo ou à mesa de um dos muitos bons restaurantes da cidade natal de JK, onde é possível degustar a autêntica culinária mineira. Diamantina segue sendo um destino inesquecível no coração das montanhas de Minas. Um verdadeiro diamante encravado no Vale do Jequitinhonha.

A experiência inesquecível começa ao avistar-se no horizonte de seu relevo montanhoso a despedida do sol, que ao mesmo tempo anuncia a chegada da festiva noite: Bem-vindos a Diamantina!

A ideia da Vesperata na cidade surgiu com o objetivo de transportar o público às tradicionais serenatas, muito comuns na cidade em décadas passadas, tradição esta vinda da Europa. O cenário é perfeito para famílias ou casais que buscam destinos que unem bem-estar, lazer, sons e sabores.

“Esse é sem dúvida um espetáculo de tirar o fôlego, e fica ainda mais interessante já que tudo acontece ao ar livre, trazendo a originalidade das serenatas, o contexto do belo, muito bem destacado pelas composições e da nossa arquitetura. Na verdade, a Vesperata é uma serenata invertida, onde ao invés dos músicos ficarem na rua, eles ficam do alto das sacadas de nossos casarões históricos. “É realmente algo indescritível, quem não teve essa experiência precisa vir para vivenciar essa magia que nossa cidade oferece”, detalha o prefeito da cidade de Diamantina, Geferson Giordani Burgarelli.

Durante as Vesperatas um grupo formado por dezenas de músicos, sob a regência do maestro que à um singelo comando de suas batutas, orquestram as apresentações com um frenético ritmo musical que propaga pela famosa Rua da Quitanda, de onde o som é possível ser ouvido das ruas vizinhas do entorno. Não há moradores ou turistas que resistam à animação da banda. Para o prefeito, o som que propaga pela rua induz pensar que todo o cenário da tradicional via foi montado intencionalmente para este momento. “Tudo combina harmoniosamente e esse é um dos mais interessantes aspectos que a nossa cultura de Diamantina se orgulha. Talvez pelo fato das sacadas dos casarões serem posicionados em locais altos, passa-se essa sensação de algo novo por vir, de encantamento. Com isso nossos turistas saem sempre extasiados daqui e falam sempre em retornar”, pontua o prefeito.

Como nasceu a Vesperata

As primeiras Vesperatas surgiram ainda em meados da década de 1990, quando um grupo de amigos, reunidos em um bar, decidiu levar alguns músicos para a sacada numa serenata ao contrário como uma forma de homenagem aos músicos e a cena cultural. Foi quando viram que aquele acontecimento poderia se tornar um evento novo, voltado ao público local e turístico, contudo, com obras musicais empolgantes.

Neste ano, a Vesperata de Diamantina já tem as datas confirmadas para as próximas apresentações. A E&B Produções, empresa que trabalha na organização do evento, anunciou que as apresentações de julho serão sempre aos sábados, nos dias 12 e 19. Para apreciar esse momento, o público pode adquirir antecipadamente os ingressos que já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Entretanto, como a Vesperata é um evento muito procurado, a dica da organização é não deixar para adquirir o ingresso na última hora, a fim de garantir presença no espetáculo em uma de suas datas programadas.

Serviço:

Evento: Vesperata de Diamantina

Datas das próximas apresentações: 12 e 19 de julho de 2025

Local: Rua da Quitanda, Diamantina, MG

Ingressos: Sympla

Organização: E&B Produções

Promoção: Prefeitura de Diamantina

Assessoria de Imprensa: Komunic Comunicação Integrada

“O Turismo e a Cultura estão intrinsecamente ligados, com o turismo cultural destacando-se como uma forma de viagem que valoriza a cultura de uma localidade. Essa conexão se manifesta na interação entre visitantes e a comunidade local onde os turistas vivenciam a história, tradições, artes, gastronomia e outros aspectos culturais do destino”.

