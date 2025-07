2º Festival Viola Caipira de São Lourenço está com inscrições abertas (O Festival foi criado com o objetivo de promover a cultura musical da Viola Caipira (Foto: Reprodução Instagram))

A segunda edição do Festival Viola Caipira – o Som das Minas Gerais, que será realizado em São Lourenço entre os dias 24 e 27 de julho, está com inscrições abertas para participação de artistas no concurso de viola que acontecerá durante o evento. Os interessados em se apresentar devem se inscrever pelo formulário presente no link, anexando todos os documentos solicitados no edital divulgado no site. As inscrições vão até 14 de julho.

O Festival foi criado com o objetivo de promover a cultura musical da Viola Caipira, resgatando e difundindo os saberes, linguagens e expressões musicais desse patrimônio mineiro. Ele acontece na Praça João Lage, tem entrada gratuita e é acessível.

Cada participante poderá se inscrever no máximo com duas músicas, lembrando que as mesmas deverão ser do cancioneiro raiz da viola caipira, no formato dupla caipira. As fases eliminatórias serão realizadas nos dias 25 e 26 de julho e a final no dia 27 de julho. A premiação total será de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Sendo pago R$7.000,00 (sete mil reais) para o 1º lugar, R$4.000.00 (quatro mil reais) para 2º lugar e R$3.000.00 (três mil reais) para 3º lugar. O artistas que ficarem em 4º e 5º lugar também receberão prêmios em dinheiro

Durante o concurso, serão julgadas a afinação, a instrumentação e a interpretação dos artistas, sendo que não serão aceitas músicas autorais. O resultado da seleção será divulgado no dia 17 de julho, com escolha de 20 músicas para serem interpretadas no dia 25 de julho e 20 músicas para o dia 26 de julho. 12 músicas serão apresentadas no dia da final, 27 de julho.

De acordo com uma das realizadoras do evento, Rebecca Geyerhahn Côrtes, o festival já é uma referência no Sul de Minas por valorizar e celebrar a viola caipira, além de ser um evento animado e divertido. “Chegou a hora de repetirmos o sucesso da primeira edição do festival, que contou com a presença de vários talentos da música caipira. A viola é patrimônio dos mineiros e devemos valorizá-la com ações como essa. Queremos bater o recorde de público do ano passado e receber mais de 5 mil pessoas na nossa festa, e que moradores e turistas possam se divertir e se emocionar com as apresentações de 2025”.

Ela lembra também que a cidade receberá muitos turistas em São Lourenço para o festival, movimentando o comércio e a economia local, gerando emprego e renda para a população. A programação do festival contará com shows culturais e praça de alimentação com comidas de boteco e típicas de Minas.

O 2º Festival Viola Caipira de São Lourenço é patrocinado pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço e realização da Realiza Cursos e Treinamentos e do Governo de Minas Gerais.

Programação

25 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

18h: Solenidade de Abertura

18h30: Show Orquestra de Violeiros de São Lourenço

19h30: Apresentação de 20 duplas de Viola Caipira

22h: Show com Adriana Farias e Banda

26 DE JULHO – SÁBADO

18h30: Apresentação Orquestra de Violas Arquinense e de Cássia

19h30: Apresentação de 20 duplas de Viola Caipira

22h: Show com a dupla Edivan e Gisele e banda

27 DE JULHO – DOMINGO

18h: Abertura da Final do Festival com Show de Viola

20h: Apresentação das 10 duplas finalistas

21h30: Entrega da premiação e Show de Encerramento

