Caminhada Noturna no Parque Estadual da Cantareira em julho (A atividade oferece uma oportunidade singular de vivenciar a exuberante Mata Atlântica sob uma perspectiva diferente, valorizando o ecoturismo e a conscientização ambiental. (Foto: Divulgação/Urbia))

No dia 26 de julho, o Parque Nacional da Cantareira proporciona uma experiência diferenciada de conexão com a natureza sem sair de São Paulo com uma Caminhada Noturna. A atividade, que já encantou mais de 1.600 visitantes, oferece uma oportunidade singular de vivenciar a exuberante Mata Atlântica sob uma perspectiva diferente, valorizando o ecoturismo e a conscientização ambiental.

A Caminhada é uma imersão guiada por educadores ambientais da Urbia, gestora do Parque, que conduzem os participantes em um percurso fascinante. Além de conhecer de perto a Floresta, outro destaque é a possibilidade de chegar ao icônico Mirante da Pedra Grande e testemunhar a grandiosidade da paisagem urbana e o encontro da cidade com a vasta área verde preservada. O percurso, de aproximadamente 8 km (ida e volta).

Para garantir uma experiência completa e segura, é essencial que os participantes estejam preparados, sendo indispensável trazer uma lanterna de mão ou headlamp (lanterna de cabeça), pois a floresta não possui iluminação artificial após o anoitecer. Recomenda-se vestir roupas confortáveis e quentes, adequadas para a variação de temperatura, além de calçados apropriados para trilha. Não se esqueça do repelente e de levar uma garrafa de água para manter-se hidratado durante o trajeto.

A importância do Ecoturismo

A atividade reforça o compromisso da Urbia com o ecoturismo, uma modalidade que promove a conservação ambiental e o bem-estar. Ao participar da Caminhada Noturna, os visitantes não apenas desfrutam de um momento de lazer e contemplação, mas também contribuem para a valorização e a preservação do Parque Estadual da Cantareira, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica em área urbana do mundo.

“Essa atividade mostra como o Parque Estadual da Cantareira pode ser palco de experiências marcantes e autênticas, que fortalecem o vínculo entre o público e a natureza. Nosso objetivo é ampliar o acesso a iniciativas que valorizam o espaço e posicionam o parque como referência em vivências ao ar livre na Zona Norte da cidade”, destaca Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

Caminhada Noturna

Data: 26 de julho

Horário: das 16h às 21h

Local de Encontro: Museu Florestal Octávio Vecchi – Parque Horto Florestal

Endereço: Rua do Horto, 931 – São Paulo

Valor: a partir de R$ 150,00

Inscrição: Urbiapass

