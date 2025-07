Turquia: história subterrânea, geologia surpreendente e herança de civilizações (A Turquia é um destino completo (Foto: Divulgação))

Da Capadócia às águas de Pamukkale, passando por Istambul, Bursa e Éfeso, a Turquia é um destino completo — rico em história, paisagens únicas e infraestrutura turística eficiente. Entre as experiências locais, é possível caminhar por cidades subterrâneas, relaxar em águas termais milenares e visitar ruínas greco-romanas que ajudam a contar a história do mundo.

Capadócia: história sob os pés

Famosa pelos voos de balão, a Capadócia também abriga cidades subterrâneas como Derinkuyu e Kaymakli, utilizadas por civilizações antigas como esconderijo estratégico. Essas construções impressionam não apenas pela engenhosidade arquitetônica, mas pela dimensão: são vários andares abaixo da terra, com áreas destinadas à produção de alimentos, escolas e capelas.

“É uma aula viva de história e engenharia. Os visitantes costumam se surpreender com o nível de planejamento dessas estruturas, construídas séculos antes da tecnologia atual”, comenta Carol Caro, fundadora da Excursy.

Pamukkale: uma paisagem que parece de outro planeta

Um dos pontos altos do roteiro é Pamukkale, onde terraços brancos de calcário formados por águas termais criam um visual único. A experiência inclui banho nas piscinas naturais e visita ao sítio arqueológico de Hierápolis, com templos, teatros e ruínas greco-romanas.

“O contraste entre a paisagem natural e as construções históricas impressiona. É um local que une lazer, contemplação e aprendizado em um único passeio”, afirma Carol.

Istambul, Éfeso e Bursa: cruzamento de culturas e monumentos milenares

Em Istambul, o roteiro abrange atrações como o Palácio Topkapi, a Mesquita Azul, a Santa Sofia e o passeio pelo Bósforo, que separa os continentes europeu e asiático. O grupo ainda visita bairros como Karaköy e a Avenida ?stiklal, ideais para quem busca gastronomia, arte e compras.

Em Bursa, os destaques são os bazares históricos e o Mausoléu Verde, uma joia da arquitetura otomana. Já Éfeso é considerada uma das cidades romanas mais bem preservadas do mundo, com destaque para a Biblioteca de Celso e o Grande Teatro.

“É um roteiro com equilíbrio entre pontos turísticos consagrados e locais menos explorados, tudo guiado com explicações em português, o que facilita muito a compreensão e o aproveitamento”, explica a fundadora.

Viagem segura e estruturada para brasileiros

Com a alta do turismo na região, a Turquia tem se destacado como um destino com bom custo-benefício para brasileiros. Segundo o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia, mais de 170 mil turistas do Brasil visitaram o país em 2023 — um aumento de 25% em relação ao ano anterior.

Excursy, agência especializada em destinos exóticos, propõe um roteiro diverso pelo país. Os clássicos turcos permanecem no mapa — mas ganham uma curadoria voltada para a imersão cultural, conforto e informação acessível, além de serem 100% em português.

“Nossos roteiros são pensados para entregar uma experiência rica, organizada e sem barreiras linguísticas. O conteúdo é aprofundado, mas leve, com guias fluentes em português e hospedagens confortáveis e bem localizadas”, explica Carol Caro.

Além da isenção de visto, a Excursy passa a oferecer roteiros com atendimento integral em português, desde o primeiro contato até os passeios guiados. A agência atende viajantes solo, casais e pequenos grupos, com foco em experiências culturais, boa gastronomia e suporte total. Hospedagens incluem hotéis-caverna na Capadócia e palacetes otomanos em Istambul.

“A nossa missão é tirar do papel a viagem dos sonhos com praticidade, conforto e uma curadoria que valoriza o tempo de quem viaja. A Turquia é um destino que entrega muito mais do que beleza — ela tem história, estrutura e acolhimento”, finaliza Carol.

