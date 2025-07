Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe (BA) é eleita a melhor praia do mundo em ranking internacional (Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Ilha dos Frades. Salvador, Bahia. (Foto: Fábio Marconi.))

ma praia brasileira acaba de alcançar o topo do mundo. A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, situada na cidade de Salvador (BA), foi eleita a melhor do mundo no ranking internacional de praias sustentáveis elaborado pela Rede Iberoamericana Proplayas em parceria com o Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas).

A avaliação de 2025 considerou mais de 200 localidades nas Américas e na Europa, consagrando a representante baiana como a única brasileira entre as 10 melhores. O reconhecimento, um dos mais importantes do mundo no gênero, coroa esforços de gestão ambiental, qualidade da água, segurança e educação ambiental do destino, que já possui o selo Bandeira Azul há várias temporadas.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou a conquista. “Esse reconhecimento é um orgulho imenso e a prova de que o Brasil pode ser líder mundial em turismo sustentável. É exatamente esse tipo de iniciativa, que une a comunidade e a preservação ambiental, que queremos fomentar. Nosso objetivo é mostrar para todo o setor que a sustentabilidade não é apenas o caminho certo, mas, também, o mais inteligente para o futuro do turismo”, frisou o ministro.

O reconhecimento da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe reforça o imenso potencial do Brasil no turismo sustentável e serve de inspiração para novas ações do tipo no Brasil. Além disso, a conquista coincide com políticas públicas adotadas pelo Ministério do Turismo para valorizar e dar visibilidade a ações que aliam a conservação da natureza e o desenvolvimento de comunidades locais.

A fim de incentivar mais exemplos como o da praia baiana, o Ministério do Turismo abriu uma seleção pública para que iniciativas de sustentabilidade de todo o país sejam apresentadas no Salão Nacional do Turismo 2025. Os projetos escolhidos, de instituições públicas, privadas ou do terceiro setor, estarão no Espaço de Sustentabilidade do evento, que será realizado no mês de agosto, em São Paulo (SP).

A chamada busca identificar e dar visibilidade a 10 ações e projetos voltados à sustentabilidade, à responsabilidade e à transformação positiva no segmento turístico, especialmente aqueles alinhados com a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas. As inscrições no processo seletivo seguem abertas até 28 de julho, por meio do formulário.

