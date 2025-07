5 dicas para empresas se destacarem no período de férias (Dicas para empresas do setor de turismo maximizarem a temporada de férias de julho e impulsionarem as vendas (Foto: shalamov/Getty Images Pro))

Julho chegou, mas as oportunidades de vendas para esta temporada de férias estão longe de acabar. Milhões de brasileiros ainda estão planejando viagens ao longo do mês. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro, 86 milhões de brasileiros planejam viajar em julho. E não se limita apenas a famílias com crianças: entre aqueles sem filhos, 44% ainda pretendem tirar férias durante este período.

“Este é um momento crítico para as marcas influenciarem as viagens – tanto durante a fase de pesquisa quanto ao longo da jornada de reservas”, diz Tiago Cardoso, Diretor Geral da Criteo para a América Latina. “Aproveitar momentos de descoberta, ativar dados de primeira parte através da mídia de varejo e aproveitar estratégias de funil completo são formas-chave de converter intenções em reservas. Cada interação pode se tornar um micro-momento de influência que aumenta a receita e aprimora a experiência do viajante.”

O especialista compartilha cinco dicas principais para empresas do setor de turismo maximizarem a temporada de férias de julho e impulsionarem as vendas:

Apareça cedo nos momentos de descoberta

Os viajantes estão passando mais tempo pesquisando antes de tomar decisões de reserva. O “The Spring Travel Pulse 2025” da Criteo revela que os viajantes levam, em média, nove dias para reservar um voo e 12 dias para uma estadia em hotel. Notavelmente, as opções de hotéis são visualizadas cinco vezes mais do que os voos, tornando a competição entre as escolhas de alojamento particularmente acirrada.

Para se destacar, as marcas devem envolver os viajantes desde o início com conteúdo inspirador e relevante. Imagens de alta qualidade, vídeos curtos e mensagens atraentes são essenciais para influenciar decisões. Anúncios que despertam o desejo de explorar novos lugares e mostram o valor de uma experiência têm mais chances de chamar a atenção.

Construa confiança para atrair e manter viajantes

A confiança é um fator crítico nas decisões da viagem de férias. Globalmente, 64% dos viajantes afirmam que avaliações positivas de terceiros são o principal fator em sua decisão final. Além disso, um ótimo suporte ao cliente (45%), preços consistentes (44%) e políticas de cancelamento flexíveis (52%) desempenham papéis importantes.

As marcas devem enfatizar avaliações positivas, destacar os benefícios para os clientes e comunicar os termos flexíveis de maneira clara para impulsionar tanto a conversão quanto a lealdade.

Torne seu conteúdo “amigo da IA” e esteja presente nas buscas dos viajantes

Os viajantes estão cada vez mais recorrendo à Inteligência Artificial para planejar suas viagens. A pesquisa da Criteo mostra que:

41% usam IA para encontrar atividades e excursões;

41% buscam ideias de destinos;

40% pesquisam sugestões de acomodação;

39% buscam opções de jantar.

Para garantir visibilidade nas recomendações geradas por IA, as marcas devem focar em conteúdo amigo da IA, incluindo dados de produtos claros e estruturados, imagens de alta qualidade e descrições otimizadas tanto para motores de busca tradicionais quanto para ferramentas de chat de IA.

Lembre-se de que diferentes gerações precisam de mensagens diferentes

As diferentes gerações viajam de maneiras diferentes. Os millennials e a geração Z preferem aviões e trens, enquanto a geração X e os baby boomers ainda preferem veículos pessoais, apenas atrás das viagens aéreas.

Adapte as mensagens de marketing de acordo – destaque a sustentabilidade e a conveniência para os viajantes mais jovens, e enfatize conforto, flexibilidade e controle para as gerações mais velhas.

Invista em mídia de varejo para aumentar a visibilidade

A mídia de varejo permite que as marcas alcancem consumidores que estão ativamente buscando e prontos para comprar. Ao combinar dados de primeira parte com segmentação contextual, as empresas podem aparecer nos momentos certos, impulsionando tanto a visibilidade quanto as conversões em ambientes onde a intenção de compra é alta.

