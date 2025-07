Alta do dólar desafia o turismo internacional e impulsiona criatividade no setor - (crédito: Uai Turismo)

Alta do dólar desafia o turismo internacional e impulsiona criatividade no setor (O setor de turismo vem buscando formas de se adaptar e continuar atraente para o público (Foto: Divulgação))

A instabilidade econômica e a alta valorização do dólar tem impactado muitos brasileiros que buscam o exterior como destino para viajar. Em 2025, o câmbio tem oscilado entre R$ 5,00 e R$ 5,40, fazendo com os custos como passagens, hospedagens e alimentação em outros países tenham uma elevação significativa.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas para empresas se destacarem no período de férias

Segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), houve uma queda de até 15% na procura por destinos como Estados Unidos e Europa no primeiro semestre do ano, enquanto destinos mais econômicos ganharam espaço.

Diante desse cenário, o setor de turismo vem buscando formas de se adaptar e continuar atraente para o público, especialmente por meio das franquias especializadas em consultoria e intermediação de pacotes de viagem.

Franquias tem se reinventado

A partir do momento atual em que o país se encontra, as empresas do setor de turismo têm apostado em inovação, flexibilidade e diversificação de destinos para manter a competitividade no mercado. Um exemplo é a Encontre Sua Viagem, rede de agências de viagens, que implementou uma série de medidas para manter sua competitividade no turismo internacional, mesmo diante das oscilações do dólar.

Segundo Joelma Lima, CEO da agência, entre as principais ações que a rede implantou foi: “Diversificação da oferta de destinos com menor impacto cambial, como países da América do Sul e Caribe; Negociação direta com operadoras e fornecedores internacionais para obter tarifas mais acessíveis; Desenvolvimento de conteúdos e treinamentos para franqueados, com foco em estratégias de venda consultiva e planejamento financeiro de viagens; Oferta de pagamento facilitado, incluindo parcelamento no boleto, cartão de crédito e via financeiras parceiras”, explica.

Além disso, a rede tem investido fortemente em treinamento comercial e abordagem consultiva.

LEIA TAMBÉM: Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe (BA) é eleita a melhor praia do mundo em ranking internacional

“Incentivamos nossos franqueados a apresentar roteiros personalizados e acessíveis, mostrando que é possível adaptar sonhos ao bolso do cliente, além de trabalharmos com o conceito ‘experiência internacional com inteligência’, com o foco em hospedagens mais econômicas, destinos alternativos e roteiros mais curtos. Também mostramos os custos de oportunidades, comparando viagens internacionais e nacionais que possuem preços similares e reforçamos o valor do planejamento antecipado e das formas de pagamento facilitadas”, revela Joelma.

Destinos internacionais mais procurados

Apesar da alta do dólar, ainda é possível encontrar destinos internacionais que cabem no orçamento do brasileiro. Ainda de acordo com Joelma, alguns países na América do Sul e Europa ainda continuam sendo o destino preferido de muitos.

“Com o dólar em alta, muitos clientes têm buscado destinos internacionais com câmbio mais favorável e acesso facilitado. Entre os destaques estão:

América do Sul: Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia – com voos diretos, bom custo-benefício e sem necessidade de visto.

Caribe alternativo: Curaçao, Aruba e República Dominicana – pacotes all inclusive com tarifas competitivas.

Europa no “modo econômico”, com roteiros mais enxutos (Portugal e Espanha, por exemplo), especialmente para quem já tem planejamento financeiro.

A busca por pacotes com tudo incluso e opções de parcelamento também tem sido uma saída para contornar os altos custos. A agência tem apostado nessas modalidades para manter o fluxo de vendas, ao mesmo tempo em que orienta seus clientes sobre o melhor momento para fechar o negócio. A combinação entre planejamento, flexibilidade de destinos e consultoria especializada tem sido a chave para manter o turismo internacional como uma opção viável, mesmo diante dos desafios econômicos.

LEIA TAMBÉM: Coletivo afirma que o turismo responsável tem que ser foco durante a COP 30

“A Encontre Sua Viagem fortaleceu parcerias com operadoras consolidadas no mercado, como CVC Corp, Azul Viagens e a Trend, além de acordos com direto com as aéreas e redes de hotéis internacionais, o que permite tarifas promocionais em períodos estratégicos e acesso a bloqueios aéreos e pacotes com valores fixos em reais, reduzindo a exposição à variação cambial”, revela a CEO.

Em 2025, a rede acredita em recuperação gradual e estabilização do turismo internacional, com foco no segundo semestre. “Alguns pontos que sustentam essa visão: câmbio tendendo à estabilidade com o andamento do cenário político e econômico internacional; Demanda reprimida por viagens internacionais, especialmente entre casais e famílias que adiaram viagens em 2023 e 2024; Fortalecimento do planejamento e da educação do consumidor, que entende cada vez mais a importância de viajar com antecedência e suporte profissional”.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo