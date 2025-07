Fortaleza será sede do Mundial de Maxibasketball em 2027 ((Foto: Reprodução Site))

Fortaleza foi escolhida para sediar a 18ª edição do Campeonato Mundial de Maxibasketball, em 2027. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Maxibasketball (FIMBA) durante a atual edição do torneio, realizada na Suíça, e reforçado nas redes sociais da entidade. O evento deve reunir mais de 6 mil atletas e 10 mil participantes, de diversos países, e representa um avanço importante na consolidação do Ceará como destino de grandes competições esportivas internacionais.

A conquista é resultado da articulação conjunta da Associação de Veteranos e Amigos do Basketball do Ceará (AVAB Ceará) e do Visite Ceará – Fortaleza Convention & Visitors Bureau, com o apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio das Secretarias de Turismo, representada por Eduardo Bismarck, e de Esporte, comandada por Rogério Pinheiro; da Prefeitura de Fortaleza, com o prefeito Evandro Leitão e a secretária de Turismo Denise Carrá; além da Embratur, que também foi parceira nesse processo.

“Fortaleza tem se destacado no cenário internacional como destino de grandes eventos. A confirmação do Mundial de Maxibasketball é resultado de uma articulação coletiva e estratégica. Seguimos trabalhando para promover nosso destino, gerando mais empregos, renda e ampliando o fluxo de visitantes nacionais e internacionais”, afirma Suemy Vasconcelos, diretora-executiva do Visite Ceará.

O evento terá duração de aproximadamente 10 dias, com jogos em diversas categorias (masculino e feminino a partir de 35 anos), além de programação cultural paralela e intensa movimentação nos setores de hotelaria, alimentação e serviços — com impacto direto na economia local.

Maxibasketball

O Maxibasketball é um movimento que tem como propósito continuar impulsionando a prática do basquetebol máster para jogadores acima dos 30 anos, com categorias que aumentam de 5 em 5 anos, iniciando na faixa 30+, 35+, 40+, 45+, até a última faixa no masculino que é a de 75 anos em diante. E no feminino, inicia na categoria 30+, 35+, 40+, 45+, até a última faixa, que é a de 65 anos em diante.

A International Maxibasketball Federation – FIMBA é a entidade internacional que está à frente do basquetebol master mundial, primando sempre pelo desenvolvimento da modalidade em nível mundial e responsável pelas competições internacionais. No Brasil, a modalidade é administrada pela Federação Brasileira de Basquetebol Master.

