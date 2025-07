Travessias e pernoite no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (É a única época do ano em que é possível acampar dentro do parque e explorar as duas travessias autorizadas (Foto: Divulgação))

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está em plena temporada de travessias, período que acontece na estação seca – este ano começou no dia 15 de junho e se estenderá até 11 de outubro. É a única época do ano em que é possível acampar dentro do parque e explorar as duas travessias autorizadas — Sete Quedas (23,5 km) e São Jorge-Capela (23 km).

Listadas entre os percursos mais procurados por quem deseja mergulhar nas belezas naturais da Chapada, as duas travessias percorrem trilhas que não retornam pelo mesmo caminho. Em ambas as rotas, o visitante pode realizar até quatro pernoites, sendo dois em cada área de camping disponível dentro do parque.

LEIA TAMBÉM: Fortaleza será sede do Mundial de Maxibasketball em 2027

Qualquer que seja a opção, as trilhas atravessam paisagens espetaculares do parque, entre saltos, cânions e cachoeiras com quedas da agua, proporcionando noites sob o céu estrelado e experiências de conexão profunda com a natureza. Com os rios em níveis mais baixos, essa época do ano também é momento propício para banhos em piscinas naturais, e para a contemplação da biodiversidade do Cerrado — uma das mais ricas do planeta.

Tudo pronto para a aventura? Planeje-se!

Durante a temporada de travessias, a entrada no parque é antecipada para 7h (mediante ingresso adquirido com antecedência). A orientação é que os aventureiros iniciem o percurso até, no máximo, 10h.

Antes de partir, todos os visitantes recebem uma breve introdução no Centro de Visitantes, com orientações sobre o trajeto e a biodiversidade local. Mas alguns preparativos devem ser feitos com antecedência: os pernoites devem ser reservados exclusivamente pelo site oficial do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o visitante deve levar sua própria barraca, além de alimentos, equipamentos e itens pessoais.

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Caminhada Noturna no Parque Estadual da Cantareira em julho

As duas áreas de camping disponíveis são:

Camping Sete Quedas – Capacidade para 40 pessoas por noite. Conta com dois banheiros secos, galpão rústico, mesas, bancos e pontos de rede.

– Capacidade para 40 pessoas por noite. Conta com dois banheiros secos, galpão rústico, mesas, bancos e pontos de rede. Camping Boa Sorte – Capacidade para 30 pessoas por noite. Localizado a 8 km do início das travessias, é cercado por belas paisagens e oferece banheiro seco e área demarcada para barracas

Dicas essenciais para a travessia:

Mochila de ataque, roupas leves e confortáveis, calçado apropriado, chapéu ou boné, protetor solar, repelente e garrafa de água são itens indispensáveis. Como as travessias exigem preparo físico, é importante que o visitante esteja em boas condições de saúde.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo