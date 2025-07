Ministério do Turismo lança Guia do Afroturismo no Brasil - (crédito: Uai Turismo)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, lançou oficialmente, na manhã desta quinta-feira (10.07), o Guia do Afroturismo no Brasil – Roteiros e Experiências da Cultura Afro-Brasileira, durante cerimônia no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em Belém (PA). A iniciativa fortalece o reconhecimento, a valorização e a promoção do patrimônio cultural afro-brasileiro por meio do turismo.

O documento, desenvolvido no âmbito do Projeto de Cooperação vigente com a UNESCO, é resultado de um amplo processo de escuta, levantamento de dados e articulação com afroempreendedores e comunidades tradicionais de todo o país.

A publicação traz um diagnóstico sobre o afroturismo no Brasil, mapeando experiências e serviços turísticos protagonizados por pessoas negras, além de identificar boas práticas nacionais e internacionais e subsidiar políticas públicas voltadas ao setor.

“O afroturismo é uma ferramenta potente para ampliar oportunidades econômicas e celebrar a contribuição essencial da população negra para a nossa identidade nacional. Este guia é um marco para que mais brasileiros e visitantes estrangeiros possam vivenciar, conhecer essa riqueza cultural que molda a história do nosso país”, destacou o ministro Celso Sabino durante o lançamento.

Além do ministro, representando a ministra da Igualdade Racial, Anielle Francisco Da Silva, esteva presente na cerimônia a ministra em exercício da Pasta, Roberta Eugênio, que destacou a importância da publicação.

“O lançamento deste Guia é um passo fundamental para reconhecer e valorizar as contribuições históricas, culturais e econômicas da população negra no Brasil. O afroturismo é uma estratégia concreta de combate ao racismo estrutural, pois gera renda, fortalece identidades e promove o protagonismo negro em todas as regiões do país. É sobre justiça, memória e oportunidades reais para o nosso povo”, afirmou.

O segmento é uma das prioridades da atual gestão do Ministério do Turismo, por meio do Programa Rotas Negras, instituído pelo Decreto nº 12.277/2024, que visa a fomentar o afroturismo, fortalecer comunidades negras e posicionar a cultura afro-brasileira no cenário turístico nacional e internacional.

Para a elaboração do Guia do Afroturismo, foi aberto um formulário público onde empreendedores(as) negros(as), comunidades tradicionais e gestores puderam indicar experiências em seus territórios. A curadoria resultou na seleção de 43 iniciativas afrocentradas, com critérios como: presença no Mapa do Turismo Brasileiro, atuação de afroempreendedores e regularidade no Cadastur.

Experiências

O Guia do Afroturismo organiza as experiências por macrorregiões e por tipo de atividade, trazendo opções que vão de visitas a quilombos e terreiros até circuitos gastronômicos, museus e feiras culturais. O material reflete a diversidade da cultura afro-brasileira, evidenciando o potencial do turismo como instrumento de geração de renda, fortalecimento da identidade cultural e valorização do patrimônio histórico material e imaterial.

O mapeamento revela, ainda, um setor em ascensão, que alia valorização cultural, reforço da identidade negra e diminuição das desigualdades, dialogando diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 (Trabalho decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades). Ao todo, as regiões Nordeste e Sudeste do país contam com 16 roteiros cada uma, seguidas do Norte, com 5 roteiros, Centro-Oeste, com 4, e Sul, com 2 roteiros.

