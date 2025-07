Adeus, sapatos na esteira! Mudança na segurança dos aeroportos americanos entrou em vigor este mês ((Foto: Imagem gerada por IA/ Chat GPT))

Após quase duas décadas, os Estados Unidos deixaram de exigir que passageiros retirem os sapatos durante a triagem de segurança dos aeroportos. A medida, anunciada oficialmente pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) e pela Administração de Segurança no Transporte (TSA), já está em vigor em todos os aeroportos do país desde julho deste ano.

Uma prática que marcou gerações

A exigência de tirar os sapatos antes de passar pelo detector de metais começou a ser aplicada após o episódio de Richard Reid, conhecido como o “shoe bomber”, que tentou explodir um avião com explosivos escondidos nos calçados em 2001. Desde então, tirar os sapatos se tornou um dos rituais mais emblemáticos da segurança pós-11 de setembro nos aeroportos norte-americanos. Mesmo sendo alvo de críticas por parte de passageiros e especialistas em aviação, a prática foi mantida por quase 20 anos como uma medida preventiva.

A principal razão para a mudança é o avanço dos sistemas de detecção e rastreamento, incluindo scanners corporais de última geração e equipamentos capazes de identificar materiais explosivos e perigosos sem a necessidade de remoção de roupas ou calçados. De acordo com o DHS, os novos equipamentos garantem a segurança dos voos ao mesmo tempo que oferecem mais conforto aos passageiros e agilidade no processo de triagem. “Estamos reformulando a experiência dos passageiros, equilibrando segurança com tecnologia de ponta”, afirmou Kristi Noem, secretária de Segurança Interna.

LEIA MAIS: Coletivo afirma que o turismo responsável tem que ser foco durante a COP 30

Na prática, não é mais necessário tirar os sapatos na triagem padrão, passageiros continuam passando por escâneres de corpo e detector de metais. A TSA ainda pode solicitar a retirada dos calçados em situações específicas, por exemplo, botas volumosas ou alertas dos scanners. Programas como o TSA PreCheck continuam oferecendo outros benefícios, como manter cintos, laptops e líquidos na bagagem de mão.

Tempo de espera nas filas será reduzido

Especialistas em aviação estimam que a nova política possa reduzir entre 5% e 10% o tempo de espera nas filas de segurança, especialmente nos grandes aeroportos, como os de Atlanta, Los Angeles e Nova York.

A medida também busca preparar o país para o aumento de fluxo de passageiros esperado para eventos internacionais como: Copa do Mundo de 2026, com jogos nos EUA, México e Canadá, Bicentenário dos Estados Unidos, em 2026 e as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Apesar da mudança nos sapatos, outros itens continuam sob rígida fiscalização, como apresentar documento válido, passar líquidos em frascos de até 100 ml por triagem, e os passageiros continuam sujeitos à inspeção aleatória de bagagens de mão. No entanto, autoridades afirmam que outras regras também estão sendo revistas, como a de líquidos e retirada de eletrônicos, com o objetivo de tornar o processo ainda mais fluido no futuro.

A reação dos viajantes foi positiva, afinal, muitos consideram a mudança um alívio após anos de procedimentos desconfortáveis. É fato que tirar os sapatos sempre foi um incômodo, especialmente para idosos e pessoas com dificuldades de mobilidade. Esta decisão marca uma mudança significativa na política de segurança dos aeroportos norte-americanos e pode influenciar práticas em outros países. Com a confiança depositada na tecnologia, o governo busca tornar a experiência aeroportuária mais eficiente, moderna e humana, sem renunciar à proteção.

Dicas práticas e universais para agilizar tanto o embarque quanto o desembarque em qualquer aeroporto do mundo.

Para agilizar o embarque:

Sempre que possível faça check-in online isso economiza tempo e evita filas no balcão, permite que o passageiro escolha o (s) assento (s) com antecedência. Sempre que possível, viaje só com bagagem de mão seu deslocamento pelo terminal fica muito mais ágil e prático, e evita as filas para despachar a mala.

Outra dica importante é, chegar com antecedência inteligente: em voos doméstico: 1h30 a 2h antes e em voos internacionais: 3h de antecedência. Mas evite chegar cedo demais, pois pode não haver guichês abertos ou portões definidos ainda.

Sempre respeite as regras de líquidos e eletrônicos, leve eletrônicos fáceis de tirar da mochila para passar no raio-X e em caso de líquidos obedeça a legislação local.

Use roupas e calçados práticos, evite cintos, botas difíceis de tirar, muitos acessórios metálicos, às vezes, o look tem que ficar em segundo plano.

Acompanhe o portão de embarque pelo aplicativo da companhia, e pelas telas do aeroporto. Isso evita problemas sérios e até a perda de voos, os portões podem mudar e nem sempre o aviso pelo alto-falante é o suficiente para o passageiro se alertar.

Para agilizar o desembarque:

Sempre que possível evite despachar malas, assim que o avião pousa, você pode sair direto do aeroporto sem ficar aguardando sua mala na esteira, ideal especialmente para conexões curtas ou viagens de negócios.

Se possível, escolha os assentos próximos à saída. Assentos nas fileiras da frente tendem a sair primeiro, quem escolhe o corredor perde a vista, mas ganha na velocidade de saída da aeronave.

Use programas como Global Entry, e-Gate ou similar, para facilitar a imigração nos EUA. Na Europa e na América do Sul (alguns países) o passaporte biométrico passa por e-Gates automáticos. Muitos países têm versões próprias, veja se o seu é elegível. Sempre tenha seu passaporte e documentos em fácil acesso, isso agiliza imigração, alfândega e controle sanitário (quando aplicável).

Sempre é bom aprender ou pelo menos tentar entender o layout do aeroporto, saber onde pegar bagagem, onde é a saída, a rota mais rápida para fazer sua conexão, isso evita que o passageiro se “perca” dentro do aeroporto, em alguns aeroportos existem ônibus interno ou trem entre terminais.

LEIA MAIS: Alta do dólar desafia o turismo internacional e impulsiona criatividade no setor

Mais do que uma simples mudança nos protocolos, o fim da obrigatoriedade de tirar os sapatos nos aeroportos americanos representa um avanço no equilíbrio entre segurança e bem-estar do passageiro. A aposta na tecnologia promete tornar as viagens mais práticas e confortáveis e, quem sabe, inspirar transformações semelhantes ao redor do mundo. Afinal, voar bem começa em solo firme.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo