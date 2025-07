4ª edição do Hotel Trends Orçamentos 2026 acontece em setembro (O evento contará com a presença de grandes painelistas e líderes do setor, representando as principais empresas de hospitalidade do Brasil (Foto: Comunicação Hotel Trends))

A 4ª edição do Hotel Trends Orçamentos 2026 está com as inscrições abertas. Em 2025, o evento será realizado de modo híbrido, possibilitando que quem não consiga estar presente de maneira presencial consiga acompanhar online. O evento ocorrerá no dia 2 de setembro de 2025, no Renaissance São Paulo Hotel, em São Paulo. Durante o encontro, será apresentada uma pesquisa exclusiva sobre Orçamentos Hoteleiros, trazendo insights inéditos e projeções de mercado que serão essenciais para os profissionais da hotelaria, principalmente no momento crítico de preparação para os orçamentos do ano seguinte. O evento deve reunir mais de 500 executivos.

Promovido pela Noctua Advisory, o evento se consolidou como um dos principais espaços para debate sobre os rumos da indústria de hospitalidade no Brasil. Neste ano, a proposta será ainda mais enriquecida com a inclusão de salas de discussões paralelas, oferecendo uma abordagem aprofundada para diferentes temas relacionados à gestão orçamentária no setor.

Pedro Cypriano, Managing Director da Noctua Advisory, destaca a importância da nova estrutura: “Orçamentos são temas complexos, que exigem discussões especializadas. As salas paralelas permitirão que abordemos com mais profundidade as questões que impactam o mercado urbano e o mercado de lazer, por exemplo. Esperamos que o novo formato com roundtables estimule a interação e troca de ideias entre os participantes”.

O evento contará com a presença de grandes painelistas e líderes do setor, representando as principais empresas de hospitalidade do Brasil, desde redes corporativas até resorts e hotéis de luxo. O networking qualificado também se mantém como um dos grandes atrativos da edição 2025, com a expectativa de reunir entre 300 e 350 participantes presenciais, além de um público online estimado em 200 pessoas.

Henrique Campolina, sócio da Noctua Advisory, enfatiza que o Hotel Trends Orçamentos se tornou mais do que um evento técnico: “Ele se transformou em um ponto de convergência das decisões estratégicas que moldam o setor. Em um momento decisivo para a indústria, entregamos conteúdo acionável e análises de cenário que ajudarão os profissionais a transformar projeções em resultados práticos”.

Uma das grandes atrações do evento será a pesquisa exclusiva sobre Orçamentos Hoteleiros, desenvolvida pela Noctua Advisory em parceria com o Hotelier News, media partner do evento e especializada na cobertura do setor da hospitalidade. A pesquisa trará dados aprofundados sobre as projeções do mercado de hospitalidade, com análises inéditas, que incluem a ampliação do escopo geográfico e a análise do impacto de eventos, mercado corporativo e setor de lazer.

“A cada edição, ampliamos o alcance da pesquisa, levando novos insights ao mercado e qualificando os debates. Em 2025, vamos analisar um número ainda maior de ativos, o que permitirá uma compreensão mais abrangente sobre o cenário do setor”, explica Pedro Cypriano.

