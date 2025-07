Brasil se destaca em ranking das melhores praias das Américas e Europa ((Foto: MTur Destinos))

O ranking de melhores praias elaborado pela Rede Iberoamericana Proplayas, juntamente com o Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas), que colocou a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador (BA) na liderança também reconheceu outras localidades brasileiras.

Das 200 praias avaliadas, 44 são nacionais, com destaque para Santa Catarina (17 praias), Rio de Janeiro (12) e Bahia (11). Rio Grande do Sul e Paraná aparecem igualmente na classificação, com 3 e 1 praia, respectivamente.

O ranking utilizou indicadores ecológicos, sociais, culturais e econômicos, contemplando atributos a exemplo de balneabilidade, biodiversidade, acessibilidade, segurança, infraestrutura, resiliência climática e serviços ecossistêmicos.

O estado da Bahia ganhou atenção especial por ser considerado o maior litoral do país. Diversas áreas “demonstraram alto desempenho em aspectos como atratividade paisagística, oferta de serviços e presença de infraestrutura turística”, cita trecho do documento das entidades.

Veja abaixo quais foram as praias brasileiras selecionadas:

PRAIA CIDADE/UF CLASSIFICAÇÃO Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe Salvador/BA 1 Praia do Forte São Francisco do Sul/SC 12 Praia do Estaleiro Balneário Camboriú/SC 14 Prainha Rio de Janeiro/RJ 15 Fazenda Roberto Marinho São Pedro da Aldeia/RJ 18 Ponta da Farinha Iguaba Grande/RJ 19 Jurerê Internacional Florianópolis/SC 20 Praia da Lagoinha do Leste Florianópolis/SC 31 Itauna Saquarema/RJ 33 Pontal do Peró Cabo Frio/RJ 36 Praia Azedinha Armação dos Búzios/RJ 40 Praia da Guarita Torres/RS 50 Praia das Conchas Cabo Frio/RJ 52 Praia dos Naufragados Florianópolis/SC 62 Praia do Moçambique Florianópolis/SC 64 Praia da Reserva Rio de Janeiro/RJ 72 Praia Central Balneário Camboriú/SC 101 Farol de Itapuã Salvador/BA 103 Praia de Camboinhas Niterói/RJ 104 Arembepe Velha Camaçari/BA 114 Peró Cabo Frio/RJ 116 Praia da Paciência Salvador/BA 117 Porto da Barra Salvador/BA 118 Praia do Flamengo Salvador/BA 121 Piatã Salvador/BA 122 Praia do Santinho Florianópolis/SC 125 Pontal do Sul Pontal do Paraná/PR 126 Praia do Flamengo Rio de Janeiro/RJ 128 Praia Brava Itajaí/SC 133 Ribeira (Penha) Salvador/BA 135 Piruí Camaçari/BA 138 Praia da Joaquina Florianópolis/SC 141 Placaford Salvador/BA 151 Copacabana Rio de Janeiro/RJ 157 Praia Mole Florianópolis/SC 162 Praia do Canal Camaçari/BA 166 Praia Brava Florianópolis/SC 167 Praia de Cabeçudas Itajaí/SC 169 Imbé (Barra) Imbé/RS 170 Praia dos Açores Florianópolis/SC 178 Tramandaí Tramandaí/RS 181 Morro das Pedras Florianópolis/SC 189 Praia da Armação Florianópolis/SC 196 Pântano do Sul Florianópolis/SC 197

Visibilidade

A fim de incentivar mais exemplos como o das praias brasileiras, o Ministério do Turismo abriu seleção pública para que iniciativas de sustentabilidade de todo o país sejam apresentadas no Salão Nacional do Turismo 2025. Os projetos escolhidos, de instituições públicas, privadas ou do terceiro setor, estarão no Espaço de Sustentabilidade do evento, que será realizado no mês de agosto, em São Paulo (SP).

A chamada busca identificar e dar visibilidade a 10 ações e projetos voltados à sustentabilidade, à responsabilidade e à transformação positiva no segmento turístico, especialmente aqueles alinhados com a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas. As inscrições no processo seletivo seguem abertas até 28 de julho, por meio do formulário.

